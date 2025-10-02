Laura Matamoros y la última decisión estética de Rosalía: «Me parece una guarrada» La exconcursante de 'Supervivientes' ha querido dejar claro que le gusta mucho su música y que solo crítica su decisión de lucir el vello de las axilas

Para Laura Matamoros no ha pasado desapercibida la tendencia que Rosalía ha lucido en su reaparición en la Semana de la Moda de París. La cantante de 'Despechá', conocida por adoptar las tendencias más originales como la decoloración de las cejas o las uñas XXL, ha optado por teñirse el vello de las axilas de blanco y las ha resaltado utilizando un vestido que dejaba la zona a la vista. La decisión que no le ha podido parecer más desacertada a la exconcursante de 'Supervivientes', que la ha criticado en sus stories.

Al leer que un medio se preguntaba si más que una tendencia, el teñirse el vello de las axilas podría ser un «acto de rebeldía», la ganadora de 'GH VIP' comentaba: «Yo os voy a hacer una pregunta: ¿qué hay que reivindicar para llevar pelos en la axila o para vestir de cierta manera? Yo la verdad es que no lo entiendo».

«Está muy bien que cada uno tenga su forma de vestir y libertad para hacer lo que le dé la gana, pero me parece tan fuerte verlo, el aspecto y lo que me genera... Yo no lo entiendo, llamadme tradicional pero es que me parece una guarrada, por no decir otra cosa», ha comentado la hermana de Anita Matamoros.

También ha querido dejar claro que le gusta mucho su música y que solo crítica su look y a su decisión de lucir el vello de las axilas.

