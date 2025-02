Lara Dibildos desmiente los rumores sobre su presunta relación con Iker Casillas

El Norte Miércoles, 12 de febrero 2025, 12:00 Comenta Compartir

Iker Casillas sigue estando ocupando el foco mediático de la prensa rosa desde la publicación de unas fotografías con Claudia Bavel. Pero, el exportero no sólo ha sido relacionado con la creadora de contenido, también habría presuntamente coqueteado con numerosas mujeres conocidas, entre las que se encuentra Lara Dibildos.

El pasado 3 de febrero de 2025, la colaboradora del programa 'Ni Que Fuéramos Shhh' Belén Esteban desveló la identidad de la persona con la que Iker Casillas tuvo un presunto romance: «Lara Dibildos», expresó la Princesa del Pueblo y añadía: «Yo a Lara Dibildos le tengo cariño y no es malo decirlo, pero siempre tenían que ir de escondite». María Patiño le preguntó si este presunto affaire se desarrolló estando con Sara Carbonero: «Eso ya, yo eso ya no lo sé. Fue una relación intermitente y de tiempo. Estuvieron más de un año juntos», aseguró Belén Esteban. En ese momento, Kiko Matamoros quiso hacer un pequeño apunte: «No hacían una vida en la calle ni de coña porque no querían que se supiera y no les interesaba a los dos».

El programa 'TardeAR' se hizo eco de esta información y la colaboradora Leticia Requejo amplió la información: «El entorno de los dos lo sabían perfectamente. Respecto a la fecha, yo sé que fue antes del 2019. Eran encuentros muy puntuales, pero muy seguidos en el tiempo y siempre el primer paso lo daba Iker. A mí por lo que me cuentan es que no fue una relación estable, pero que sí llegaron a verse puntualmente y que esto duró durante mucho tiempo», explicó la periodista en el plató.

Sobre estas informaciones, ni Iker Casillas ni Lara Dibildos han querido pronunciarse públicamente, hasta que el pasado 10 de febrero, el programa 'TardeAR' emitió unas declaraciones inéditas de Lara Dibildos con una reportera de Europa Press. La actriz, al ver a la reportera detrás de ella, comenzó a correr a gran velocidad para huir de las preguntas sobre Iker Casillas. Al observar que la reportera no desistía con su labor, decidió responder a algunas preguntas: «Yo ya no voy a hablar más del tema. Ni voy a ir a ningún lado a explicarlo ni a contarlo», comenzó diciendo la actriz con un gesto visiblemente molesto. «Pues mira ya te puedo asegurar yo que no, que para nada», explicó Lara Dibildos sobre Iker Casillas.

Conocidos de Boadilla

Al observar la insistencia de la prensa por obtener una respuesta, la actriz quiso pararse con la reportera y aclarar de qué conoce al exportero: «Teníamos amigos en común en Boadilla, pues él vivía allí. Durante varias veces coincidíamos, salíamos en el mismo grupo, pero hace muchísimos años de esto. Incluso alguna vez Álvaro Muñoz Escassi, el padre de mi hijo, vino alguna vez con nosotros», explicó Lara Dibildos.