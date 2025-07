Lamine Yamal celebrará su mayoría de edad en Ibiza rodeado de lujo, secretismo y polémica

El Norte Viernes, 11 de julio 2025, 11:18 Comenta Compartir

El joven futbolista del Barça organiza una celebración de alto perfil con artistas internacionales, normas estrictas y una lista de invitadas que ha generado controversia

Lamine Yamal celebrará su 18 años este domingo 13 de julio de 2025, rodeado de lujo, secretismo y polémica. El delantero del FC Barcelona, considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo, ha preparado una fiesta privada en Ibiza. El evento, que se llevará a cabo el sábado por la noche, reunirá a figuras del deporte, la música y las redes sociales.

La celebración, según fuentes cercanas al entorno del jugador, tendrá lugar en un yate de lujo que navegará durante 24 a 48 horas por aguas baleares. Entre los asistentes se espera la presencia de artistas como Bad Gyal, Ozuna, Bizzarrap y Duki, así como streamers como Ibai, TheGrefg e incluso el youtuber estadounidense IShowSpeed. La ubicación exacta se mantendrá en secreto hasta pocas horas antes del evento, incluso para los propios invitados.

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la contratación de chicas de imagen para animar la fiesta. La modelo Claudia Calvo acudió al programa 'TardeAR' para contar su experiencia tras ser contactada por el entorno del futbolista. Según relató, le ofrecieron asistir a la fiesta y colaborar en la búsqueda de chicas de imagen. «Me contactó alguien del equipo de Lamine y me dijeron que me querían invitar a mí expresamente y que si de paso podía ayudarles a encontrar a algunas chicas de imagen, del estilo que se suele pedir en las fiestas de futbolistas», explicó. Aunque ha estado en otras celebraciones similares, esta vez decidió rechazar la propuesta por las condiciones que se exigían.

Cita a 'ciegas'

Entre los requisitos, Claudia detalló que las chicas debían subir a un jet privado «a ciegas», sin conocer la ubicación exacta del evento hasta el último momento. «Nos pusieron condiciones como no llevar teléfono y no saber la ubicación hasta que estuviésemos allí. Nos recogían a todas en un coche en un punto de Madrid y nos llevaban en un jet privado, donde teníamos que montar a ciegas. Nos pagaban el hotel y nos daban también una tarjeta de crédito para nuestros gastos, además de pagarnos por el fin de semana», contó en el programa. La tarjeta de crédito contaría con un importe de entre 10.000 y 20.000 euros, además de cubrir vuelos, alojamiento y gastos personales. «En el momento en el que tú agarras esa tarjeta, no sabes realmente a qué te expones, ni por qué te dan esa tarjeta, o que pretenden de ti», añadió. También se establecieron restricciones adicionales como la prohibición de hacer fotografías y consumir drogas.

Claudia también denunció que, tras rechazar la invitación y pedir más información sobre la seguridad del evento, fue bloqueada por el intermediario: «Le dije al mánager que debíamos tener más información para garantizar nuestra seguridad, se enfadó y me bloqueó». Y añade: «Las que sí aceptaron las condiciones, entraron en un grupo para comunicarse con él. Estamos hablando de chicas de entre 18 y 25 años. Les pidieron fotografías, les preguntaron si estaban solteras, color de pelo, talla de pecho... No Yamal, un intermediario». Poco después, la modelo sufrió un intento de hackeo en sus redes sociales, que atribuye al entorno del jugador.

La fiesta ha generado inquietud en la directiva del FC Barcelona, que observa con atención las actividades extradeportivas del jugador. Aunque reconocen que Yamal es joven y tiene derecho a disfrutar como cualquier otro adolescente de su edad, también insisten en que debe mantener la disciplina propia de un futbolista de élite. El club teme que imágenes o detalles del evento puedan filtrarse y afectar a su imagen pública.

Próximo a la familia

A pesar del revuelo, Lamine Yamal mantiene una fuerte conexión con su familia. Su madre, Sheila, su padre, Mounir, su abuela Fátima y su hermano pequeño, Keyne, forman parte de su núcleo cercano. El jugador ha confesado en varias ocasiones que intenta conservar cierta normalidad en su día a día, aunque ya no puede llevar a su hermano al colegio como antes. También ha compartido que disfruta de la música, los videojuegos y el futbolín, y que tiene una rutina peculiar: cortarse el pelo antes de cada partido. mayoría de edad, sino también un momento clave en su carrera. Con una nominación al Balón de Oro en el horizonte y el dorsal número 10 del Barça en sus manos, Yamal se enfrenta al reto de equilibrar la fama, juventud y responsabilidad.