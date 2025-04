Koldo Royo tiene que ser evacuado de urgencia en 'Supervivientes 2025'

El Norte Miércoles, 30 de abril 2025, 12:53 Comenta Compartir

La gala de 'Supevivientes' de este martes, 29 de abril, tenía como protagonista a Koldo Royo. No hay que olvidar que el concursante del reality de Telecinco fue evacuado de la playa por motivos de salud. El equipo médico del programa tuvo que asistir al participante de manera urgente, lo que les ha llevado a tomar una decisión respecto a su continuidad.

Minutos antes de conocer la decisión, el cocinero ha actualizado su delicado estado de salud. «Me encuentro bien, pero psicológicamente ya estoy muy cansado. Estoy sin masa muscular. Lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando», ha detallado el cocinero.

Koldo también ha vuelto a reiterar su decisión de marcharse de Honduras. «Sé que esta vez les voy a tener que pedir al revés, que si me quieren apoyar, que me dejen salir por la puerta de enfrente, que no tenga que salir por la puerta de atrás», ha afirmado a Carlos Sobera en Tierra de Nadie.

«Me da pena porque me gusta trabajar en equipo, disfruto de hacer las pruebas, lo doy todo. Pero hay que saber cuando tienes una edad y cuando el cuerpo te está diciendo que cabeza fría, que ya has hecho más de lo que esperabas y que ya has dado ejemplo», ha continuado diciendo.

Pese a que sus deseos es poder volver a España, lo cierto es que Koldo Royo continuará en Cayos Cochinos unos días más. El parte médico indica que «tras referir debilidad, cansancio, sensación de inestabilidad y dolor en la región dorsal, fue evacuado para su valoración clínica. Se aprecia una contractura muscular en el trapecio izquierdo. En los análisis realizados no hay alteraciones que aconsejen su salida del programa». No obstante, este se aferra a la idea de que los votos del público pongan fin a su paso por Honduras, pues junto a Makoke y Manuel González, el participante continúa nominado.

Expulsión de Laura Cuevas

Por su parte, Laura Cuevas ha puesto fin a su participación en 'Supervivientes' quien tras 53 días en el concurso se ha convertido en la nueva expulsada definitiva del formato. Tras el duelo vivido con Carmen Alcayde, la ahora exparticipante fue elegida por el público para regresar a España.

Antes de coger un vuelo hacia España, Laura se ha visto en un espejo. Luciendo un bikini rosa, Laura Cuevas no ha podido evitar sorprenderse al ver su espectacular cambio físico. «¡Uy, uy uy! Sin culo, pero plana», ha manifestado, haciendo referencia a la pérdida de peso que ha tenido durante su estancia. «¡Me veo espectacular!», ha añadido, poco antes de centrarse en el bronceado de su piel. «¡Madre mía, es que ahora veo el color!».

Temas

salud

Supervivientes

Telecinco