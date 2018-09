Kiko Matamoros confiesa que le fue infiel a Makoke Kiko Matamoros en el plató de 'Sálvame'. / Telecinco El televisivo ha expresado su deseo de volver a 'Sálvame' como colaborador EL NORTE Miércoles, 12 septiembre 2018, 19:18

El divorcio entre Kiko Matamoros y Makoke sigue dando titulares a la prensa del corazón. Desde que se conociera la noticia se ha estado especulando sobre los motivos reales de su separación y, por lo que parece, el desgaste del matrimonio al que aludía el televisivo no ha sido la causa.

María Patiño ha mostrado informaciones de las que se desprenden cual fue la verdadera razón para la ruptura. Últimamente se hablaba de problemas de salud o de la importante deuda que tiene Kiko y de la que habló hace tiempo su hijo Diego, pero la presencia del aludido en el plató de 'Sálvame' ha dado un giro al asunto.

Después de mantener una fuerte discusión con Diego Arrabal, que ha acabado por abandonar el plató, Kiko Matamoros ha dado una auténtica exclusiva: «En mi vida se puede entender que ha existido una tercera persona. He podido tener algún tipo de relación que no puedo determinar». Sobre este tema, ha hablado de una mujer que, supuestamente, le pide dinero pero que no es la mujer de la infidelidad. Tambien ha comentado que su relación con Makoke no ha sido igual desde que ella le fuera infiel.

Una de las colaboradoras del programa, Lydia Lozano, ha señalado que ella sabía lo de infidelidad y que conoce a la mujer en cuestión. Sobre la infidelidad de Makoke, señala que no tiene constancia de ello. Pero no han terminado las sorpresas de Kiko, ya que minutos después apuntaba que quiere volver a 'Sálvame' como colaborador, según recoge el portal 'Bekia'.