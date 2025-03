Kendall Jenner reconoce ser «una fumeta» de marihuana

el norte Martes, 15 de septiembre 2020, 11:42 Comenta Compartir

La familia Kardashian-Jenner siempre es una caja de sorpresas. Sus componentes no dejan de llamar la atención de sus seguidores, ávidos de conocer cómo es la vida de estas famosas y su círculo más cercano. La última en conseguirlo ha sido Kendall Jenner, y lo hizo en el programa 'Sibling Rivalry', donde ella y su hermana Kourtney Kardashian fueron invitadas para conversar con Kate y Oliver Hudson.

Durante la sección 'Quién sería...', la pareja de hermanos se interesó por saber qué miembro de la familia Kardashian-Jenner sería el fumador en el hipotético caso de serlo alguno. Sin dudarlo, la primogénita respondió: «Kendall». Ésta, como recoge 'Bekia', sin ruborizarse y con plena naturalidad confesó: «Soy una fumeta... Nadie lo sabe, así que es la primera vez que lo digo».

Que la hija de Kris Jenner sea una consumidora asidua de marihuana no constituye una ilegalidad en su lugar de residencia puesto que el cannavis es legal en el Estado de California.

Kendall Jenner se suma a las hermanas de esta familia que también han reconocido consumir algún tipo de droga. Kim Kardashian, sin ir más lejos, confesó en 'Keeping Up With The Kardashians' haberse casado con el productor musical Damon Thomas bajo los efectos del éxtasis.

Kim ha seguido consumiendo esta droga durante un tiempo, siendo una de las causantes del momento que catapultó a la fama a la propia Kim K y a toda su familia: el vídeo sexual que grabó en 2003 con su por aquel entonces novio, el cantante Ray J. «Todo el mundo sabe que estaba drogada de éxtasis... Mi mandíbula temblaba todo el tiempo».