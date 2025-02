Kate Cassidy, novia de Liam Payne, desvela el motivo por el que dejó solo al cantante antes de su muerte

El Norte Jueves, 6 de febrero 2025, 12:17 Comenta Compartir

Liam Payne fallecía el pasado mes de octubre en Argentina de una forma totalmente inesperada. El cantante de One Direction se alojaba en una habitación de la tercera planta de un hotel desde la que terminaba precipitándose al vació perdiendo la vida en el acto. El cantante había ingerido un cóctel de drogas por el que perdió el control y, con intenciones desconocidas, salía al balcón del cuarto desde el que sufrió una caída que le provocó un «politraumatismo y una hemorragia interna y externa» a sus 31 años.

Tras la noticia de su muerte, Kate rompía desolada su silencio en sus redes sociales para homenajear a su pareja. «Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras», escribió al «amor de mi vida» para despedirse de él con un carrusel de fotografías de momentos de su relación. «Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya», expresó.

Ahora, y después de varios meses en los que ha necesitado de ayuda profesional para sobrellevar el duelo, la 'influencer' ha concedido su primera entrevista para 'The Sun' en la que ha querido aclarar las críticas que la acusaban de haber abandonado a Payne en Argentina tras una discusión y ha contado cómo se enteró de la fatídica noticia y los sentimientos que siente en el presente. En sus redes sociales, Cassidy comunicaba a sus seguidores que su decisión de conceder una entrevista seguía su objetivo de «compartir una idea de la relación con el amor de mi vida» que le ayude a afrontar el dolor de su pérdida. «Los últimos meses han sido desgarradores. Sigo esperando despertar y que todo haya sido una pesadilla. El peso de todo se siente insoportable», ha reconocido para pedir comprensión por sus palabras.

Tal y como ha confesado, ambos viajaron a Argentina de vacaciones y compartieron fotografías de ese viaje en sus redes sociales, pero un motivo de peso le obligó a regresar a Florida. «El amor es tan optimista y solo esperas que todo salga bien al final. Obviamente, si lo supiera, nunca me habría ido de Argentina», ha comenzado explicando para desvelar que debía volver para estar con su mascota. «Yo tenía una responsabilidad, nosotros teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra y obviamente nunca, jamás, pensé que esto ocurriría», dijo refiriéndose a Nala, la perrita que acogieron durante su relación.

Para Cassidy, el fallecimiento de su novio fue inesperado. «Teníamos nuestras vidas separadas, no era la primera vez que viajábamos por separado. Nunca pensé que esto sucedería. Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí», cuenta que voló desde Argentina sin preocuparse por nada relacionado con su pareja, a quien recuerda «cada segundo de cada día». «Liam estaba en un estado mental muy bueno. Estábamos en un lugar tan bueno, llenos de amor; él estaba tan feliz y positivo. Y ni siquiera puedo creer cómo terminaron las cosas», reconoció que en las últimas horas que pasaron juntos no sintió que el cantante llegara a descontrolarse tiempo después.

«Fue como si me quedara en blanco. Me sentí como si me hubiera desmayado por completo. Cuando descubrí oficialmente que la noticia era cierta me sentí entumecida. Traté de llamarlo. Llamé a casi todo el mundo», ha expresado sobre el momento en el que un amigo en común le comunicó a la 'influencer' que el cantante habría sufrido una fatal caída por la que perdió la vida. Su último mensaje, ha revelado, le mostraba su ilusión porque Payne viese la decoración de Halloween que había encargado a modo de sorpresa. Según ha confesado, ambos tenían planes de futuro en los que entraba casarse y formar una familia. «No estará conmigo para navegar por esta vida, que tendré que lidiar con esto sin él a mi lado. Estábamos muy enamorados», se sinceró.

