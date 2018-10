Kim Kardashian y su diminuto bikini Kim Kardashian. / Instagram La tienda Garmet vende la prenda de baño por 430 euros EL NORTE Jueves, 11 octubre 2018, 14:47

A pesar de las numerosas críticas que recibe a lo largo del día, lo cierto es que Kim Kardashian todo lo que toca lo convierte en oro. Ahora, ha vuelto a convertirse en protagonista de las redes sociales al publicar una foto con un diminuto bikini de Chanel que no ha estado exento de polémica.

En la imagen aparece luciendo cuerpazo y la prenda junto al texto «Chanel vintage, lets please be specific» (Chanel vintage, seamos específicos por favor). La instantánea, en cuestión, ya suma cerca de 4 millones de 'me gusta' y no ha tardado en generar polémica entre sus 118 millones de seguidores, entre los que se encuentran Paris Hilton y Nicky Minaj.

El diminuto bikini es una pieza vintage perteneciente a la colección de baño que la Maison lanzó en 1996. Un bikini dos piezas en color negro y con el icónico logo de la marca que tan identificable lo hace, en color blanco.

La tienda Garmet especializada en venta de ropa vintage de lujo vende el bikini por 430 euros. Con este mismo modelo ya desfiló Stella Tennant y Miranda Kerr t se hizo una sesión de fotos.