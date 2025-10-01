Josh Hartnett, ingresado por un accidente en Canadá
El actor ha sido hospitalizado por un accidente de coche, mientras se encuentra grabando una producción para Netflix
Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:08
Josh Hartnett se encuentra grabando una producción para Netflix en Canadá, pero ha tenido que ser hospitalizado tras sufrir un accidente que ha interrumpido brevemente la grabación. El actor fue trasladado al hospital después de que el coche en el que viajaba colisionara con un vehículo policial en la capital de la provincia de Newfoundland, según CBC News.
Según la policía local, «un hombre de 59 años estaba conduciendo el vehículo utilitario deportivo cuando ocurrió el choque». El policía fue trasladado también al centro médico por precaución. Un representante de Hartnett ha confirmado a People que el actor «ha sido dado de alta y ha sido autorizado para volver al trabajo». Mientras tanto, las autoridades canadienses buscan testigos o grabaciones de vídeo de la zona en los momentos previos o inmediatamente posteriores a la colisión.
«Se ruega a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con la RNC (la policía local)», pedía la policía.
La producción, anunciada recientemente por Netflix, cuenta también con Mackenzie Davis, Charlie Heaton, Ruby Stokes, Willow Kean, Rohan Campbell y Kaleb Horn en su reparto. El argumento gira en torno a un «pescador endurecido« que descubre que su pueblo natal está siendo aterrorizado por una criatura misteriosa.
