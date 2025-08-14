Jesús Calleja llora por los incendios de León El presentador, roto de dolor, no ha podido contener las lágrimas al conocer la magnitud de los fuegos que están arrasando su provincia natal

Lejos de nuestro país, concretamente desde un motel de carretera en Canadá, Jesús Calleja ha querido mostrar su indignación ante los incendios que están destruyendo León, su provincia natal. El aventurero incluso no ha podido contener las lágrimas al conocer la magnitud de los fuegos en un vídeo que ha grabado y en el que denuncia la devastación que las llamas están causando zonas de Castilla y León, dejando tras de sí miles de hectáreas calcinadas.

«Estoy aquí en una habitación de un motel de carretera de Canadá viendo las noticias. Y se me ponen los pelos de punta», comenzaba, visiblemente emocionado, mientras mostraba imágenes del incendio. «Se me han quitado las ganas de todo. Pero de todo. Hablo con los amigos y con la gente de esos pueblos, y es que me conozco cada senda y cada rincón… Incluso he rodado algún programa que habéis podido ver, el de Las Médulas… Y todo eso que visteis en la tele ya no está, se ha quemado».

Calleja, como recoge ABC, describe la zona afectada como un lugar «espectacular», con robledales, castaños y una riqueza natural única. «El nivel de destrucción, de desolación y de amargura… pues bueno, es mi tierra y lo vivo de otra manera», afirma. Para él, no hay duda de que se trata de un acto de «terrorismo medioambiental» y señala que «son incendios provocados», algo que no puede comprender. «Pero cómo hemos podido llegar aquí… Cómo se nos ha ido la pinza a los humanos, de verdad. ¿Cuál es la razón que te arrastra para hacer eso?».

El leonés incluso lamenta que las leyes actuales sean demasiado permisivas y pide endurecerlas: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte… La ley ha de cambiar y tratar a estos sujetos como terroristas medioambientales y ser implacable».

En su mensaje, también ha querido enviar sus condolencias a los familiares y amigos de Abel Ramos, el voluntario fallecido mientras colaboraba en las labores de extinción del incendio forestal en Molezuelas de la Carballeda (León). «Muchos de estos incendios son intencionados, algo que jamás entenderé, y me temo que la ley es muy laxa contra este tipo de terrorismo… Todo mi cariño a mis paisanos y miles de gracias a todos los que están luchando para apagarlos».

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al presentador. «Es horroroso», «Estoy de acuerdo contigo. Es terrorismo ambiental. No lo entiendo ni lo entenderé» o «Me parte el corazón verte así y ver cómo se está quemando nuestro país» son algunos de los comentarios que se pueden leer en la denuncia pública que compartió en su cuenta de Instagram.