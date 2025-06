Jessie J muestra las secuelas de su operación de cáncer de mama

El Norte Jueves, 26 de junio 2025, 12:30 Comenta Compartir

Después de anunciar, hace tres semanas, que tenía cáncer de mama, Jessie J ha revelado que ha sido operada para hacer frente al cáncer de mama que le habían diagnosticado hace unas semanas. Además, ha querido mostrar las secuelas tras la intervención, en su perfil de Instagram, donde revela que ya se encuentra en casa «descansando y esperando resultados». «¡Advertencia sobre la sangre!», comenzaba advirtiendo a sus seguidores la cantante, acerca de una botella llena de sangre que aparece en uno de sus vídeos y con la que sale jugando su hijo de 2 años.

«Esta publicación muestra algunos de los momentos más tristes y sinceros de las últimas 48 horas. Siempre mostraré las cosas buenas y malas de cualquier experiencia que viva», escribe la artista, que deja ver en imágenes las secuelas de la intervención.

«Agradecida con mi médico/cirujano, todas las enfermeras que me cuidaron y toda mi familia y amigos que vinieron a visitarme. Sigo abrazando a todos los que están pasando por algo difícil ahora mismo. Todos podemos con esto», finaliza.

«Fase temprana»

Hace tres semanas, la cantante de 37 años anunciaba que la enfermedad ha sido detectada «a tiempo» y se encuentra en «fase temprana». Según reveló la británica, descubrió que tenía la enfermedad antes del lanzamiento de su nuevo sencillo, 'No Secrets', que se lanzó el 25 de abril.

«He estado dudando si compartirlo. Quiero hacerlo, sé que quiero compartirlo con mis fans y con quienes me aprecian. Siempre he compartido todo lo que me pasa en la vida», comenzaba su vídeo, dedicado a sus seguidores.

«Antes de que saliera 'No Secrets' me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana. El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra 'a tiempo», aseguraba.