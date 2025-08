Jessie J: «Me cuesta respirar, pero sigo adelante»

El Norte Martes, 5 de agosto 2025, 13:00 Comenta Compartir

La cantante británica Jessie J fue intervenida hace seis semanas, pero ahora ha tenido que ser de nuevo ingresada de urgencia por problemas respiratorios. «No lo esperaba ni lo tenía planeado», confesó desde la cama del hospital. Aunque los médicos descartaron un posible coágulo de sangre, le detectaron una infección y presencia de líquido en los pulmones. La cantante de 37 años explicó que había optado por darse de alta voluntariamente para continuar con el tratamiento como paciente ambulatoria.

A pesar de que el cáncer fue detectado en fase temprana y extirpado con éxito, la artista subraya que el reto no ha terminado. «La recuperación física está lejos de ser rápida o fácil, y mentalmente ha sido el momento más desafiante para mí», aseguró. «Cuando me diagnosticaron entré en modo supervivencia. Estoy procesando lo que está ocurriendo. Me siento un poco decepcionada conmigo misma por no despedirme de mi pecho anterior. Suena tonto, pero así me siento», confesó en una de sus últimas publicaciones.

A este desafío se suma el hecho de que Jessie es madre de un bebé de poco más de un año, fruto de su relación con el jugador de baloncesto Chanan Colman. «No poder ser la madre que suelo ser ha sido especialmente duro», reconocía.

Jessie también ha reflexionado sobre el impacto que esta situación ha tenido en su carrera. «Cambiar los planes para mi carrera este año ha sido frustrante», explicaba. Su regreso a los escenarios ha tenido que aplazarse indefinidamente. Pero, la artista se muestra comprensiva con los ritmos de su cuerpo: «Esta no es una recuperación rápida. Y no debería serlo».

