Del jersey de oveja negra al vestido solidario: Lady Di triunfa en subasta

El divorcio de Carlos de Inglaterra convirtió a Diana de Gales en icono de estilo. Fue zanjar sus tres lustros de aciago matrimonio y comenzar a brillar. Porque Lady Di no siempre fue una referencia. Se pueden contar con los dedos de una mano los momentos de lucidez estética de su vida conyugal, en la que su forma de vestir rancia iba acompañada de una actitud excesivamente cándida. Fue aquel 28 de febrero de 1996 cuando Lady Di aceptó su destino y logró quitarse la coraza para mostrarse como una mujer segura y sofisticada que destacaba por su carismática personalidad.

El punto de inflexión fue el conocido como 'vestido de la venganza' —tiene hasta su propia página de Wikipedia—, que se enfundó el 29 de junio de 1994, el mismo día que su todavía esposo hizo pública la relación extramatrimonial que mantenía con Camila. Se trataba de un sensual y atrevido diseño que marcaba su estupenda figura como nunca antes se había visto. La artífice del recordado diseño fue la francesa afincada en Londres Catherine Walker, que se convirtió en su diseñadora de cabecera hasta la muerte, siendo enterrada con uno de sus vestidos.

El popular vestido lo subastó la propia Diana en junio de 1997 en un evento benéfico para recaudar fondos para organizaciones contra el cáncer y el sida, alcanzando los 55.000 euros. Dos meses después, la princesa falleció en un fatídico accidente de tráfico, trascendiendo de icono a mito y elevando el coste de sus objetos personales en las pujas de las casas más prestigiosas, alcanzando cifras de récord.

La última, con la mayor colección de piezas de Lady Di jamás subastada, tuvo lugar el pasado jueves en Beverly Hills, superando los cuatro millones de euros. «Aunque en apariencia fue solo una subasta, el evento representó la culminación de un viaje meticulosamente orquestado, un poderoso testimonio del legado perdurable —y en constante crecimiento— de la princesa del Pueblo», dijeron desde Julien's Auctions. Una de las postoras desembolsó 520.000 dólares para quedarse con el conocido como 'vestido solidario'. Una pieza con estampado floral firmada por Bellville Sassoon que Diana lució en múltiples visitas oficiales, entre ellas a España, así como en hospitales y centros infantiles.

Otra de las prendas de la subasta, comprada por 200.000 euros, fue un vestido recto sin mangas de seda azul con botones dorados a lo largo de las costuras laterales, diseñado por Versace, firma a la que la unió una relación muy especial por su estrecha amistad con Gianni, uno de los principales responsables de su transformación. «Diana se interesó realmente en el mundo de la moda después de su separación del Príncipe», desveló Donatella Versace, hermana del modista, en declaraciones a The New York Times. «Para mi hermano y para mí, su evolución gradual fue completamente fascinante, estábamos viendo la revolución de estilo de una princesa. Diana puso la moda de moda, no creo que nadie, antes o después, haya hecho por la moda lo que Diana hizo», añadió.

Curiosamente, la prenda de Diana que ha alcanzado el precio más alto, casi un millón de euros en septiembre de 2023 en Sotheby's Nueva York, es un jersey de Warm & Wonderful de punto grueso en color rojo cuajado de ovejas blancas, entre las que destaca una oveja negra. Diana lo lució pocas semanas antes de su boda. Con el paso del tiempo, el jersey —el más caro jamás vendido— se vio como un símbolo de Lady Di como la figura discordante dentro de la familia real británica.