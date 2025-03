Javier Ungría desmiente que el cierre de su restaurante sea 'culpa' de Elena Tablada

El Norte Lunes, 31 de marzo 2025, 12:30 Comenta Compartir

Javier Ungría atraviesa un momento muy complicado, cuando se cumple un año de dar el salto definitivo a la fama como concursante de 'Supervivientes 2024'. Y es que tal y como ha revelado el programa 'Socialité' este domingo, el exmarido de Elena Tablada, padre de su hija Camila, se ha visto obligado a cerrar el restaurante que regentaba en el madrileño barrio de Salamanca, 'Haches'.

Un duro varapalo profesional por el que el empresario 'culparía' a la diseñadora, argumentando que sería su batalla judicial por la custodia de su pequeña el motivo que le habría empujado a echar el cierre al local de restauración que abrió a finales de 2016, cuando su relación con la ex de David Bisbal marchaba a las mil maravillas.

Sin embargo, la vida sigue y Javier se ha reinventado y trabaja como relaciones públicas de una de las salas más populares de la capital, donde ha roto su silencio en exclusiva ante las cámaras de Europa Press tras el cierre de su restaurante, aclarando si es cierto que cree que la culpale de sus problemas económicos es Elena como se ha dicho.

«Estoy muy bien. Negocios que van y vienen, no hay mucho más, la verdad. Hay negocios que a veces funcionan o no funcionan, hay que cerrar, no hay que cerrar, o sea no pasa nada. Nada, nada raro, ¿vale?», ha explicado, desmintiendo que tenga dificultades económicas a pesar del cierre de su local.

Además, ha salido al paso de especulaciones y ha dejado claro que no culpa a su exmujer y que su enfrentamiento en los juzgados no tiene «nada que ver» con el fracaso de su restaurante. «Nada, nada. Todo bien, está todo bien, ¿vale?», ha zanjado.

