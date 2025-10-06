Isi, marido de Raquel Mosquera, privado de libertad en Francia

El Norte Lunes, 6 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

El periodista Kike Calleja tuvo conocimiento, hace unos días, de una noticia relacionada con Raquel Mosquera y que podría afectarle tanto a ella como a su marido, Isi y al resto de la familia. «Es algo tan grave que puede afectar a su vida sentimental, pero no es una infidelidad», aclaraba Kike Calleja antes de compartir este información con los espectadores de 'Fiesta'.

«Es una información bastante comprometida. Es una información tan delicada que trastocaría la vida de la pareja. Los vecinos se han sorprendido de que supiéramos lo que vamos a contar y ellos ya lo sospechaban. Va a haber un antes y un después en la vida de Raquel y de su marido. Lleva sucediendo desde hace algunos meses. Hemos conseguido hablar con Raquel Mosquera y también nos ha sorprendido su reacción», detalla Kike Calleja.

Kike Calleja tiene ha compartido con la audiencia de 'Fiesta'la siguiente información: «Hace unos días me llama una pareja muy cercana a ellos que me habla de una información muy delicada que afecta muy directamente a Isi, el marido de Raquel. Esta información me la confirman los vecinos que viven cerca de ellos, me dicen que han visto últimamente a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia».

Kike Calleja y el resto de colaboradores de 'Fiesta' han comentado la posibilidad de que la propia Raquel Mosquera desconociese la situación de su marido y las razones por las que habría sido privado de libertad: «No podemos contar los motivos por los que Isi está en esta situación porque es un tema muy delicado».

La peluquera, visiblemente cansada, se disponía a regresar a su domicilio en compañía de uno de sus hijos cuando la colaboradora de 'Fiesta' Arabella Otero le preguntaba sobre la complicada situación de su marido y, aunque Raquel decidía no confirmar la información, tampoco la negaba: «Si no fuese verdad se habría sorprendido, ella lo que hizo fue decirme que no iba a decir nada y darme un abrazo en el que yo noté que no se encontraba nada bien».

Ampliar Mensaje de Raquel Mosquera a Marisa Martín. Telecinco

Casi al final del programa, Raquel Mosquera hablaba con Marisa Martín Blázquez y, al igual que con Arabella, tampoco a Marisa le negaba la información, enviándole un mensaje.

