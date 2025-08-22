Isa Pantoja y Asraf Beno, viaje familiar a Marruecos con el pequeño Cairo

El Norte Viernes, 22 de agosto 2025, 13:30 Comenta Compartir

Después de dos meses complicados para Isa Pantoja desde el nacimiento del pequeño Cairo, la hija de Isabel Pantoja parece estar plenamente recuperada como ha comunicado a sus seguidores de Instagram: «Ahora estoy mucho mejor, cerrando una etapa poco a poco».

La mejor demostración de que ya está recuperada es la nueva noticia que también Isa ha publicado en las redes sociales. Después de dos meses en casa, adaptándose a su nueva realidad, ha llegado el momento de hacer su primera escapada con el pequeño Cairo. Un viaje sin duda muy especial y cargado de significado para toda la familia por el destino que han elegido: Marruecos.

Isa Pantoja y Asraf Beno han hecho las maletas y se han embarcado en un viaje familiar muy importante para todos ellos. A primera hora de la mañana cogían un ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar y surcar las aguas del Mediterráneo para llegar a su destino.

La pareja ha viajado en unos asientos que han reclinado para estar más cómodos. Gracias a la fotografía que ha compartido Isa, hemos visto que el pequeño ha viajado en brazos de su padre, que lo ha arropado con un arrullo blanco para protegerle del aire acondicionado. En la imagen además vemos a Asraf absolutamente embobado con su pequeño, al que abraza y mira tiernamente durante el trayecto. «Primer viajecito juntos», ha escrito Isa junto a esta imagen, en la que ha cubierto el rostro de su bebé con un corazón.

Más allá de la emoción de este primer viaje con su hijo, la visita a Marruecos tiene un significado muy especial para Isa y su marido. El pequeño podrá conocer a su familia paterna ya que aunque Asraf nació en Ceuta, sus orígenes están en Marruecos, de donde es su madre. De ahí, que el primer viaje que han querido hacer con su hijo haya sido este. Un sitio donde conectar con sus raíces y donde poder disfrutar de los suyos, con los que además Isa mantiene una muy buena relación, tal y como ha trascendido.