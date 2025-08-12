Irene Villa, optimismo en estado puro

El Norte Martes, 12 de agosto 2025, 13:36 Comenta Compartir

Irene Villa tuvo que pasar, nuevamente, por el quirófano para operarse de una hernia en la vértebra cervical C5. En lugar de ocultar su estado de ánimo, la periodista y escritora, siempre un ejemplo de optimismo, ha reaparecido, luciendo una gran sonrisa, para agradecer el apoyo recibido y explicar cómo ha sido su evolución.

«»Pues mira, la verdad que estoy muy bien, con las pegatinas estas para la cicatriz... todavía lo tengo un poco hinchado. Han pasado diez días desde que me operé la C5, tenía una hernia. La verdad que ha ido todo muy rápido, muy bien y estoy muy contenta porque ya he vuelto a hacer cosas que hacía: mis estiramientos, mis ejercicios, he estado nadando que era lo que pensaba que no iba a poder hacer y, de momento, pues muy bien, recuperada», ha explicado.

En cuanto a la reciente ruptura de Nuria Fergó y su ex, Juan Pablo Lauro, Villa ha preferido no pronunciarse: «¿Sabes lo que pasa? Que no sé nada. Te iba a decir 'no sé mucho', pero es que no sé nada. Solo sé que se separaron y ya está. Es que no te puedo decir nada más, porque no sé nada más. Les deseo lo mejor a ambos, que seguro que lo van a tener y que ya está».

Irene también ha querido destacar el papel fundamental que ha desempeñado su marido, David, en estos días: «En un mes y poco cumplimos un añito de casados y la verdad que es un apoyo increíble, porque como él se dedica a ayudar a las personas emocionalmente y físicamente, pues me ha ayudado a entrar al quirófano como hay que entrar».

También ha hablado sobre cómo celebrarán su primer aniversario de boda: «Lo hemos hablado hoy, que no sabemos lo que vamos a hacer. Como estamos todo el día de la ceca a la meca, pero por supuesto que tenemos que hacer algo especial. No sé si en Madrid, en Soria o en Asturias».