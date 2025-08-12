El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco asegura que «el Gobierno de Castilla y León no va a dejar a nadie atrás»
Irene Villa y David Serrata durante la gala Starlite en Marbella. Cedida por Starlite

Irene Villa, optimismo en estado puro

La periodista y escritora ha explicado cómo se encuentra después de su operación

El Norte

Martes, 12 de agosto 2025, 13:36

Irene Villa tuvo que pasar, nuevamente, por el quirófano para operarse de una hernia en la vértebra cervical C5. En lugar de ocultar su estado de ánimo, la periodista y escritora, siempre un ejemplo de optimismo, ha reaparecido, luciendo una gran sonrisa, para agradecer el apoyo recibido y explicar cómo ha sido su evolución.

«»Pues mira, la verdad que estoy muy bien, con las pegatinas estas para la cicatriz... todavía lo tengo un poco hinchado. Han pasado diez días desde que me operé la C5, tenía una hernia. La verdad que ha ido todo muy rápido, muy bien y estoy muy contenta porque ya he vuelto a hacer cosas que hacía: mis estiramientos, mis ejercicios, he estado nadando que era lo que pensaba que no iba a poder hacer y, de momento, pues muy bien, recuperada», ha explicado.

En cuanto a la reciente ruptura de Nuria Fergó y su ex, Juan Pablo Lauro, Villa ha preferido no pronunciarse: «¿Sabes lo que pasa? Que no sé nada. Te iba a decir 'no sé mucho', pero es que no sé nada. Solo sé que se separaron y ya está. Es que no te puedo decir nada más, porque no sé nada más. Les deseo lo mejor a ambos, que seguro que lo van a tener y que ya está».

Irene también ha querido destacar el papel fundamental que ha desempeñado su marido, David, en estos días: «En un mes y poco cumplimos un añito de casados y la verdad que es un apoyo increíble, porque como él se dedica a ayudar a las personas emocionalmente y físicamente, pues me ha ayudado a entrar al quirófano como hay que entrar».

También ha hablado sobre cómo celebrarán su primer aniversario de boda: «Lo hemos hablado hoy, que no sabemos lo que vamos a hacer. Como estamos todo el día de la ceca a la meca, pero por supuesto que tenemos que hacer algo especial. No sé si en Madrid, en Soria o en Asturias».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  4. 4

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  5. 5 «Después de evacuarnos empecé a ver en los medios que mi casa se estaba quemando»
  6. 6 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  7. 7

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  8. 8

    Sofocado el incendio en la ladera norte del cerro de San Cristóbal
  9. 9

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  10. 10

    La familia del desaparecido en Camporredondo pide la «máxima» colaboración ciudadana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Irene Villa, optimismo en estado puro

Irene Villa, optimismo en estado puro