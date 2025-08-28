Irene Urdangarin y Victoria de Marichalar ponen fin a sus relaciones sentimentales La ruptura de la hija del Infanta Cristina con Juan Urquijo ha pillado por sorpresa, mientras que la de Vic ya se intuía desde julio

Irene Urdangarin y Victoria Federica Marichalar han tomado la decisión de terminar el verano, abrazando la soltería. Ambas habrían puesto fin a sus respectivas relaciones sentimentales y ahora, se disponen a iniciar una nueva etapa por separado, con agendas personales y familiares muy distintas.

Si bien la ruptura de Victoria con Borja Moreno se veía venir desde hace semanas, lo que ha tomado por sorpresa ha sido la separación de Irene y Juan Urquijo, quienes se mostraban como una pareja estable.

Victoria y Borja

Según se ha podido saber, la expareja se habría dado un tiempo a inicios de julio. Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos. Ambos han disfrutado del verano en solitario, con planes por separado, pero sin terceras personas involucradas. Cabe resaltar que su historia de amor comenzó hace un año en Sotogrande, donde se conocieron y donde nació una complicidad que más tarde se transformaría en romance.

Si bien su noviazgo no salió a la luz hasta finales de 2024, tras darse a conocer la noticia, consolidaron su romance realizando diversos viajes juntos, como la Semana Santa en Málaga, y además, se dejaron ver en público en diversos eventos, como la Mutua Madrid Open o en la Plaza de Toros de las Ventas.

Sin embargo, las diferencias entre sus personalidades habrían ocasionado su distanciamiento. «Tienen personalidades y vidas muy diferentes. Victoria vive delante de una cámara. Es su trabajo. Y Borja huye de la fama», mencionaba el entorno cercano de Vic a '¡Hola!'.

Irene y Juan

Por otro lado, la historia de Irene Urdangarin y Juan Urquijo también parecía afianzarse en los últimos meses. Habían asistido juntos a actos familiares de gran importancia, como el cumpleaños del Rey emérito Juan Carlos en Abu Dabi o el 90º aniversario de la abuela de Juan, Piru Urquijo. Incluso se dejó ver a la hija menor de la infanta Cristina compartiendo momentos con la familia de su entonces pareja.

Sin embargo, la distancia y la diferencia de edad terminaron por imponerse. Irene, de 19 años, se trasladó en otoño de 2024 a Oxford para estudiar International Hospitality Management en Oxford Brookes University. Una vida universitaria que la tiene plenamente integrada en el Reino Unido, donde comparte apartamento con compañeros y disfruta de la independencia. Juan, por su parte, continúa en Madrid con su trabajo de ingeniero agrónomo.

Según publica ¡HOLA!, la pareja ha decidido poner fin a su relación de manera amistosa. «Ha sido difícil para los dos tomar esta decisión, pero dieron el paso pensando en que era un buen final para ambos», revelan desde su entorno. Las puertas, aseguran, no quedan cerradas, aunque por ahora ambos optan por centrarse en sus respectivos proyectos.

La ausencia de Irene en el bautizo de Lucas, hijo de Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid, y ahijado de Juan, fue una de las primeras señales públicas de la ruptura.