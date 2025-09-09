La Infanta Sofía se deja ver en el campus de Lisboa El Forward College donde cursará sus estudios universitarios la hija del monarca español ha compartido diferentes vídeos y fotografías a través de sus redes sociales

La Infanta Sofía, como anunciaba la Casa Real, ha comenzado a cursar un grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado dependiente de la Universidad de Londres que cuenta con la particularidad de tener su campus en tres países distintos: Portugal, Francia y Alemania, siendo Lisboa la ciudad en la que la hermana de la Princesa Leonor vivirá durante su primer año como universitaria.

El propio Forward College ha compartido diferentes vídeos y fotografías a través de sus redes sociales sobre cómo ha sido el recibimiento de los jóvenes de diferentes partes del mundo que cursarán sus estudios en el campus de Lisboa a lo largo de este curso. En la llamada 'Semana de Introducción', el centro privado ha preparado varias actividades para que sus nuevos alumnos se familiaricen con sus instalaciones y conozcan a sus nuevos compañeros, entre las que ha destacado una presentación por parte de su director y su profesorado, una charla sobre la historia de Portugal -incluyendo consejos para disfrutar de la ciudad lisboeta en sus ratos libres-, y diferentes dinámicas de grupo «para romper el hielo».

En una de esas actividades, precisamente cuando cada estudiante tenía que buscar a su grupo para participar en equipo, ha sido vista la Infanta Sofía en su estreno como universitaria. En las imágenes -en las que en un principio está de espaldas y posteriormente se gira revelando su identidad- se ve a la hija menor de los Reyes charlando con sus nuevos compañeros mientras participa en el 'juego' propuesto por el centro en actitud relajada.

La hermana de la Princesa Leonor ha optado por un 'look' informal, destacado por su comodidad, luciendo un pantalón vaquero ancho ligeramente acampanado, una sudadera de algodón blanca y unas zapatillas deportivas.

En este estreno del curso escolar, el Foward College también ha querido que los alumnos se conociesen en un ambiente distendido, por lo que también ha habido tiempo para el descanso y para disfrutar de unos aperitivos y unos canapés -entre los que había dulces como croissants y pequeños sandwiches- mientras compartían las primeras impresiones del campus y de la que será su nueva vida en Lisboa a lo largo de este año.

La Infanta Sofía vivirá en la residencia universitaria Xior Benfica, ubicada en la Avenida do Colégio Militar 14. Un edificio moderno que cuenta con suites amuebladas, biblioteca, zona de estudios, gimnasio, jardines y vigilancia privada, que se encuentra en el barrio residencial de Benfica, uno de los más tranquilos de Lisboa.