Alain Delon. EFE

El hijo pequeño de Alain Delon pide la anulación del testamento de su padre

Alain-Fabien alega que cuando el actor modificó su legado en 2022 «no tenía suficiente capacidad de discernir»

El Norte

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:39

La herencia de Alain Delon, fallecido el 18 de agosto de 2024, a los 88 años de edad, ha dado pie al recrudecimiento de las tensiones familiares. Entre los propios hermanos se habían dado demandas por difamaciones, acoso o declaraciones sobre prácticas mafiosas, pero la salida a la luz del nuevo testamento del actor ha generado un verdadero cisma entre sus descendientes.

El actor francés tiene tres hijos: Anthony, su primogénito, nacido de su relación con la actriz y directora francesa Francine Canovas; Anouchka, su favorita, y el pequeño, Alain-Fabien, los hijos que el intérprete tuvo con la modelo neerlandesa Rosalie van Breemen. De todos ellos, según 'Les derniers jours du Samouraï', el libro escrito por la periodista Laurence Pieau y el autor François Vignolle, es Anouchka la única heredera del legado artístico y personal de su padre.

Según los biógrafos, existía un segundo testamento secreto, fechado el 24 de noviembre de 2022, que le confiere a su hija todos los derechos morales del artista.

Pero, ahora una nueva información apunta a que Alain-Fabien, el pequeño de los hijos del actor, pedirá a la Justicia francesa la anulación del testamento de su padre, al considerar que este no tenía la lucidez mental necesaria cuando lo redactó. Además, demandará a sus hermanos Anouchka y Anthony. Lo que alega Alain-Fabien, según ha contado su abogada, es que en el momento en que el actor modificó el testamento en 2022 «no tenía suficiente capacidad de discernir», ya que, según considera su hijo, perdió sus facultades mentales en 2019, a raíz de sufrir un accidente cerebrovascular, por lo que el cambio en el documento carecería de validez.

