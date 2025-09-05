El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Michu. Europa Press

Una herencia envenenada

La familia de Michu se enfrenta a una herencia marcada por las deudas, entre ellas sanciones de tráfico y pagos pendientes con Hacienda, según ha revelado su hermana Tamara

El Norte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:51

La herencia de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega, está dejando más problemas que alivios. En el programa 'Tardear', Tamara, hermana de la fallecida, ha confirmado que la heredera universal es su madre, Inmaculada Gamaza, y que ella no figura en el testamento. «Me estoy enterando ahora mismo», confesó Tamara en directo, visiblemente sorprendida por la decisión de su hermana.

Más allá de los bienes materiales, como una vivienda, un coche y una moto, Tamara ha revelado que la herencia incluye importantes cargas económicas. «Ella en ningún momento dijo que estuviese zanjada la deuda con Hacienda», explicó. Pero lo más llamativo fue la existencia de multas de tráfico por exceso de velocidad que podrían alcanzar entre 8.000 y 15.000 euros. «Una de las veces abrí una carta y era una de tráfico por velocidad», recordó Tamara.

Inmaculada Gamaza, madre de Michu, ha manifestado su intención de no renunciar a la herencia, a pesar de las complicaciones. «Si fuera para mí, yo se lo pondría a Rocío porque es la que necesitará un techo el día de mañana», dijo en referencia a su nieta. Tamara, por su parte, ha dejado claro que no se hará cargo de ninguna deuda: «Eso a mí directamente no me corresponde».

Los colaboradores del programa recordaron que, hasta que no se produzca la lectura oficial del testamento, nada es definitivo. Tamara también confirmó que la familia aún no ha sido convocada para ese trámite.

