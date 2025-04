La guerra dialéctica entre Carlo Costanzia y Alessandro Lequio continúa

El Norte Viernes, 25 de abril 2025, 13:11 Comenta Compartir

Alejandra Rubio, consciente de que está en el foco de los medios de comunicación por su trabajo, mantiene que no todo vale y que no comparte las formas de algunos compañeros suyos en 'Vamos a ver', que no dudan en hablar de ella en el plató. Estos 'dardos' de Rubio van dirigidos, principalmente, a Alessandro Lequio, quien no ha dudado en criticar la actitud de la joven ante las cámaras de la prensa.

La pareja de Alejandra Rubio, Carlo Constanzia, lejos de apaciguar los ánimos, ha echado más leña al fuego y ha salido en defensa de su chica. El modelo ha alabado las palabras de su pareja con un «Alejandra muy bien» y ha recalcado que «lo que no había que proteger tanto es a gente que no trata bien a otras personas y es un poco maleducado con las mujeres».

Unas palabras ambiguas, pero que al preguntarle si las decía por Lequio, él mismo confirmaba que iban dirigidas a él: «Claro, por ese grandísimo y maleducadísimo señor», demostrando así que no está de acuerdo con el trato que recibe su chica por su parte.

Y mientras Alejandra Rubio ha confirmado que asistirá al estreno de su madre, Terelu, en el teatro este fin de semana, Carlo ha jugado al despiste al no confirmar si él también asistirá: «No lo sabemos».

