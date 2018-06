Gran pérdida de Eva Longoria en la recta final de su embarazo Eva Longoria. / Instagram La actriz ha sufrido un duro golpe EL NORTE Martes, 19 junio 2018, 12:52

Cuando Eva Longoria se encuentra en plena recta final de su embarazo, la actriz ha tenido que vivir una triste pérdida. Ha tenido que despedirse de su perrito Jinxy, un caniche que tenía desde hace quince años. Ahora tendrá que consolarse con su otra mascota, un bulldog francés, según recoge el portal 'Chance'.

«Así que el día que he temido sucedió anoche. Jinxy falleció en mis brazos en el veterinario. Tuvo un ataque del que no pudo regresar. Tenía 15 años (96 en años de perro) y los llenó con mucho amor y risa. Él era mi bebé antes de que apareciera este bebé en mi vientre. Estoy muy triste, pero sé que él ya no sufre. Cualquiera que me conociera, conocía a Jinxy. Será extrañado por muchos. Te amo Jinxy», escribía Longoria en su perfil de Instagram.

También ha publicado otras imágenes del perrito, acompañada de unas dedicatorias muy tristes: «Siempre has tenido una forma de mirar dentro de mi alma, con tus grandes ojos marrones y tu mirada pesada. Hace mucho que temía el día en que cerraras los ojos por última vez. Me rompe el corazón no haberme despedido, pero sé que vas a ver a tu madre a través de su milagro. Por eso, te agradezco...Tú eras su ángel aquí en la tierra, y el cielo te espera con los brazos abiertos. Descansa en paz, Jinxy». La actriz escribía este texto entrecomillada ya que era una dedicatoria de su hermana Lucky.