Frank Cuesta explica las razones por las que ha cerrado su cuenta de YouTube

Frank Cuesta está viviendo un auténtica calvario desde hace unos meses, a raíz de que fuera detenido en Tailandia por presunta posesión ilegal de animales protegidos. Finalmente fue puesto en libertad provisional bajo fianza. Además, poco tiempo antes anunció que se estaba sometiendo a un fuerte tratamiento contra el cáncer que padece.

Ahora ha comunicado a sus seguidores que cierra definitivamente su canal de YouTube en el que acumula cuatro millones de seguidores. A través de un último vídeo que ha titulado como 'Gracias y hasta siempre', ha explicado las razones personales que le han llevado a tomar esta difícil situación. «Es uno de los vídeos más duros que he hecho y que voy a hacer en mi vida», comenzaba diciendo.

«Ha sido un camino muy bonito todos estos años. Siempre he intentado mostrar la vida de los animales y la naturaleza. Ya sabéis que dejé la televisión y llevo en YouTube muchos años. A nivel personal, he podido aprender muchísimas cosas, he intentado ir mejorando en muchos aspectos. A ese nivel personal me siento muy realizado y feliz por todo lo que hemos conseguido. En ese sentido, no tengo queja personal. Sabéis también que han pasado muchas cosas últimamente. Tristemente voy a tener que abandonar Tailandia en algún momento, cuando me dejen o me peguen la patada en el culo».

Por su hijos

Frank explica en el vídeo que a pesar de que ese país ha sido su hogar durante media vida, tendría que empezar de nuevo en algún otro lugar: «Todo esto que está pasando está afectando a mi familia. Ha habido un momento con mis hijos, hubo una pelea no física en el que le dijeron cosas muy feas, entre ellas que 'tu padre va a terminar en la cárcel o deportado como el perro que es'. A mis hijos y a Paloma esto les duele».

Paloma, la pareja actual de Frank, es una joven de 35 años que vive con el hasta ahora youtuber en su santuario tailandés. Ahora, es la protagonista de la mayoría de los vídeos de Frank y el mismo confiesa que ahora es ella la que va a llevar el foco mediático: «Yo tengo que dar un paso atrás, porque no estoy donde tendría que estar ahora mismo, ni en mi mente, ni en mi ilusión ni en mi motivación. El culpable de todo esto soy yo, mis acciones, mis decisiones, mi cabezonería y mis debilidades. No puedo más por dentro, estoy derrotado. Estoy viendo cómo la gente que más quiero está sufriendo por mi culpa».

Después de estas duras palabras del naturalista y tan defensor de los animales y la naturaleza, también quiso mandar un último mensaje directamente a todos sus seguidores para pedirles que sigan viendo los vídeos del santuario, que sean miembros de él. Con un gesto serio y apenado, Fran se despedía del que, hasta el momento, puede ser su último vídeo con un «gracias, gracias a todos».