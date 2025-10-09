Francia Raísa, la donante del riñón a Selena Gómez: «Me siento agradecida de haber salvado su vida» A la boda de la artista con Benny Blanco acudieron muchas celebridades, pero entre ellas no estaba Raísa

El Norte Jueves, 9 de octubre 2025, 16:03 Comenta Compartir

Francia Raísa, la actriz que le donó un riñón a Selena Gómez, ha roto su silencio sobre los rumores de un enfrentamiento entre ambas. «Son solo rumores», ha destacado la artista de 37 años en una entrevista. Raísa ya le deseó lo mejor a la protagonista de 'Solo asesinatos en el edificio' cuando se enteró de su boda: «Tiene una vida y ya es multimillonaria. Estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella».

En la boda de Selena Gómez y Benny Blanco acudieron muchas celebridades entre las que se encuentran Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short, Zoe Saldaña, Paris y Nicky Hilton y Ed Sheeran. Pero Raísa, al parecer, no fue una de ellas.

La actriz Francia Raisa ha destacado que donar un órgano es salvar una vida, no crear un vínculo especial con ellos. «Desde el principio, los médicos me dijeron que es una donación. Si vas a donar un euro a otra persona, no la llamas para decir 'oye, ¿qué estás haciendo con mi euro?», ha destacado.

Ella ha aclarado que es consciente de su donación y ha confesado que se siente agradecida de «estar viva y poder decir que ha salvado una vida». La actriz de 'Como conocí a vuestro padre' ha subrayado que entre Gómez y ella no hay ningún problema. «Son tonterías que han estado en los medios y hay demasiados rumor», ha recalcado.

Lupus

Raisa donó un riñón a Gómez en 2017, cuando la joven fue diagnosticada de lupus. Se trata de una enfermedad que deja el sistema inmunológico hiperactivo y que puede atacar a los tejidos y a los órganos sanos. Gómez estuvo a punto de morir después de que una de sus arterias se rompiese en medio de la cirugía.

La actriz ha reconocido que tanto ella como la estrella Disney sufrieron un episodio de depresión tras la operación. A Raísa le advirtieron del duro proceso que se sufre cuando decides hacer esta cirugía. Mientras que la receptora del órgano se recupera rápido, la donante lo hace de manera más lenta, lo que puede afectar a su salud mental.

Tanto Raisa como Gómez han pasado por ciertos momentos tensos tras la donación del riñón. Uno de ellos fue a raíz de una publicación de Instagram en la que Gómez decía que Taylor Swift era su única amiga en la industria. A lo que Raisa le respondió: «Interesante». «Lo siento, no mencioné a todas las personas que conozco», contestó Gómez.

Pero, más adelante, Gómez afirmó que «nunca estará más en deuda con una persona que Francia». En diciembre de 2023, Raisa admitió que las dos habían estado distantes pero que continúan siendo amigas.