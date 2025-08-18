El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes

Fito Robles, cantante de Siloé, sufre una aparatosa caída en un concierto en Cuenca

El artista se incorporó al instante y pudo finalizar la canción 'Reza por mí'

D. F.

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:50

El cantante de Siloé, Fito Robles, vivió un momento inesperado durante su concierto en el Teatro Romano de Segóbriga, en Cuenca. Mientras interpretaba su tema 'Reza por mí', el artista vallisoletano sufrió una caída tras saltar del escenario para dirigirse al público. La buena noticia es que salió ileso y, como si nada, siguió cantando como un auténtico profesional.

Fiel a su estilo, se tomó el incidente con humor y terminó el concierto recibiendo una ovación del público, demostrando que, en Segóbriga, ni un resbalón puede con la música.

@laura779933 #caida #fitosiloe #siloe #segobriga #lentejas ♬ sonido original - Lau mt

Muchos usuarios que asistieron al concierto destacaron a través de comentarios la gran voz que tiene Fito, pues a pesar del incidente, el cantante no solo fue capaz de continuar cantando, sino también de mantener el tono de la canción y no perder el ritmo en ningún momento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  5. 5

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  6. 6 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  7. 7

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  8. 8

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  9. 9 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba
  10. 10

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fito Robles, cantante de Siloé, sufre una aparatosa caída en un concierto en Cuenca

Fito Robles, cantante de Siloé, sufre una aparatosa caída en un concierto en Cuenca