Fito Robles, cantante de Siloé, sufre una aparatosa caída en un concierto en Cuenca
El artista se incorporó al instante y pudo finalizar la canción 'Reza por mí'
D. F.
Lunes, 18 de agosto 2025, 19:50
El cantante de Siloé, Fito Robles, vivió un momento inesperado durante su concierto en el Teatro Romano de Segóbriga, en Cuenca. Mientras interpretaba su tema 'Reza por mí', el artista vallisoletano sufrió una caída tras saltar del escenario para dirigirse al público. La buena noticia es que salió ileso y, como si nada, siguió cantando como un auténtico profesional.
Fiel a su estilo, se tomó el incidente con humor y terminó el concierto recibiendo una ovación del público, demostrando que, en Segóbriga, ni un resbalón puede con la música.
Muchos usuarios que asistieron al concierto destacaron a través de comentarios la gran voz que tiene Fito, pues a pesar del incidente, el cantante no solo fue capaz de continuar cantando, sino también de mantener el tono de la canción y no perder el ritmo en ningún momento.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.