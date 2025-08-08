Siloé conquista de noche y de día al público de Sonorama

Susana Gutiérrez Burgos Viernes, 8 de agosto 2025, 19:08 Comenta Compartir

Parecía que todas las puestas en escena estaban inventadas ya en el escenario de la Plaza del Trigo de Aranda de Duero, el lugar más especial de Sonorama Ribera, pero este viernes se ha demostrado que no era así. La sorpresa de la jornada no subió al tradicional escenario ante el fervor del público, sino que irrumpió de repente en el balcón de uno de los inmuebles de la plaza, un edificio histórico que alberga dependencias municipales y que se convierte en una especie de 'palco' a la hora de disfrutar de los conciertos. El vallisoletano Fito Robles, cantante de Siloé, aparecía en esta terraza central del primer piso de la denominada Casa de los Fantasmas. Las miradas cambiaban de dirección con asombro, para dirigirse a los primeros acordes del concierto sorpresa de las tres de la tarde. Haciendo verdaderos equilibrismos el vocalista interpretó 'La Verdad' desde ese poco habitual escenario, mostrando la alegría de actuar en ese emplazamiento, que tiene un matiz muy especial para Robles. Por el apego al festival que siempre ha estado presente en su carrera y al encontrarse en su 'segunda casa' por vínculos familiares. Tras ese original y único arranque, una vez concluido el tema, el artista descendió por las escaleras del edificio para transitar por el pasillo de evacuación de la plaza del Trigo y subirse al escenario junto a Xavi Road y Jaco Betanzos, para trasladar toda su energía, en un concierto trepidantes en el que enlazaron todos sus éxitos. Bajo un tórrido calor, el público no dejó ni un segundo de corear y bailar los temas, que acabaron con la traca final de 'Si me necesitas llámame', y 'Todos los besos', sin olvidar el preámbulo de 'Haz que me merezca la pena' y todos los guiños a la puesta en valor de los atractivos de Castilla y León. Un triunfo a pleno sol, con el mercurio por las nubes, que no ha sido el único de Siloé en esta edición de Sonorama. A la una de la mañana del viernes, en el recinto del festival, el grupo cumplía otro sueño, actuar en 'prime time' en un escenario principal, ante más de 35.000 personas. Lo tenía difícil, al tener que tomar el testigo de Viva Suecia, la banda murciana a quien todos estaban esperando, y que ofreció un conciertazo demostrando que se encuentra en su mejor momento. Siloé consiguió mantener el ritmo y ganarse el favor de los sonorámicos en una actuación que pasará al libro de sus recuerdos y que calificaron como «inolvidable». Triunfo diurno y nocturno del grupo vallisoletano en un festival en el que tuvieron sus primeras oportunidades.

Siloé, durante sus conciertos en Sonorama.

¡Escenario principal!

Además de Siloé, este viernes en la plaza del Trigo quedará grabado el nombre de Sanguijuelas del Guadiana. Los extremeños se van ganando su sitio en el panorama musical y fueron despedidos a un grito unísono de «escenario principal» por parte de los miles de personas que se congregaban en el concierto. Una actuación que ha contado con invitados de lujo. El cantante de Arde Bogotá, Antonio García subió al escenario a interpretar 'Mirando por los míos', antes ya lo había hecho el vocalista de La Moda, David Ruiz con el tema 'Intacto'. Sanguijuelas se ha despedido al ritmo del himno de Extremadura, con varias banderas repartidas por el foso. La banda se ha acompañado en la previa y en el adiós por una charanga que ha interpretado los himnos más famosos de la música indie, haciendo bueno el irónico dicho de que «todos somos muy indies hasta que suena la charanga».

Ampliar Antonio García, cantante de Arde Bogotá, junto a Sanguijuelas del Guadiana. S.G.

Miles de personas inundaron el centro de Aranda, distribuyéndose también por el resto de escenarios. Este viernes ha abierto sus puertas el escenario Charco, situado en el parque de La Isla y donde se han dado cita los sonidos llegados desde el otro lado del océano. Sol Pereyra, El Sombrero del Abuelo, Disco Bahía, Javiera Mena, Sara Socas e Ilan Amores han protagonizado la jornada. También abarrotado el escenario de la plaza de la Sal, protagonizado por bandas emergentes y locales.

Una vez clausurados esos escenarios, el ambiente festivalero se ha desplazado al recinto del festival para disfrutar del día más internacional. El sueño cumplido de contar con Franz Ferdinand, sin duda, el mayor reclamo. Carolina Durante, Barry B, Elyella y Carlos Jean completan la terna de preferidos.