Fernando Tejero y Broncano se reconcilian en 'La Revuelta' con un 'apasionado' beso

Fernando Tejero quiso celebrar su 58 cumpleaños con el público de 'La Revuelta'. El actor cordobés, que anunció hace unos días que abandona 'La que se avecina' tras 12 temporadas, visitó el programa de David Broncano para compartir los detalles de 'Camino al zoo', una obra de Edward Albee con versión y dirección de Juan Carlos Rubio que representa en el Teatro Bellas Artes.

El intérprete volvía al 'show' de Broncano después de ocho años. El presentador quiso que el invitado compartiera sus recuerdos de aquella entrevista, pero se llevó un chasco con la respuesta. «Yo sinceramente, no lo pasé muy bien… Y luego tú en un programa que hiciste dijiste esto…», confesó. El comentario del presentador que tanto le había comentado lo llevaba Tejero en una camiseta que rezaba «el peor entrevistado de Broncano».

Es que la etapa inicial de La Resistencia fue algo navajera. Pedimos disculpas a todas las víctimas, éramos muy jóvenes 😅#LaRevuelta pic.twitter.com/G3O4GzSlLB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025

Resulta que Ibai Llanos le preguntó al conductor de 'La Revuelta' en un programa que hicieron juntos quién había sido su peor invitado «y dijiste que había sido Fernando Tejero», le echó en cara el actor, eso sí, aguantando la sonrisa. «A mi me dolió eso muchísimo, te lo prometo», admitió.

De primeras, Broncano puso en duda haber soltado esas palabras, pero acto seguido reconoció que «es verdad, lo dije, sí».

«Luego lo arreglaste y dijiste que no era el peor, pero sí el que más me ha defraudado porque me cae muy bien y él no entró al trapo. Pero a mi me sentó muy mal… Cuando empecé a ver el programa luego ya me caíste muy bien. Me jodió. Me sentó como una patada en el… Imagínate que yo hubiera dicho que eras unos de los peores comunicadores que me han tratado, por ejemplo», continuó expresando el invitado.

«Esa pregunta me la han hecho muchas veces y aquel día, supongo que por hacer un poco la broma…», se excusaba Broncano. Pero Tejero también entonaba el 'mea culpa', «sí que es cierto que me preguntaste lo del dinero y no sabía que hacías esa pregunta».

«No tenía experiencia si el invitado se ponía incómodo para arreglar eso. Me costaba rehacerlo. Entonces, tú igual te pusiste un poco nervioso y yo no supe por dónde tirar, y nos atrancamos los dos. Me disculpo, más que por decirlo, por no haber sido ese día capaz de empatizar contigo», se excusó el presentador.

«Yo también me culpabilizo, porque tampoco entré al trapo. No había visto el programa, me bloqueé y no supe salir de la situación», agregaba el actor.

Con una tarta con la foto del presentador de 'El Hormiguero' y un beso, acababan sellando la pipa de la paz. «Con Pablo Motos no me he besado y tampoco lo haría», aclaraba Tejero después de la reconciliación.