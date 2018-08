Los fans de Lovato comprenden la cancelación de su gira La cantante Demi Lovato. / RTVE La cantante está ingresada en un centro de rehabilitación para luchar contra sus adicciones a las drogas EL NORTE Viernes, 10 agosto 2018, 17:35

«Desafortunadamente, Demi Lovato ha cancelado su próxima gira 'Tell Me You Love Me' en Sudamérica, ya que se está centrando en su recuperación». Este es el anuncio que ha realizado Live Nation, algo que era lógico teniendo en cuenta que Demi Lovato permanece ingresada en un centro de rehabilitación para combatir su problema con las drogas.

Sus fans, como recoge la web de 'Chance', han entendido perfectamente la cancelación de la gira porque lo primero es la salud de Lovato, e incluso animan a la cantante para que se recupere. También otros artistas han mandando energías positivas para que Demi se recupere cuanto antes.

Ella es consciente de que el camino será largo y complicado: «Necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han mostrado nunca lo olvidaré y espero ansioso el día en que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré luchando contra esto».