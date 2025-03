Evacuados de sus playas los concursantes de 'Supervivientes' por el temporal

El Norte Miércoles, 12 de marzo 2025, 11:20 Comenta Compartir

Un fuerte temportal que afecta a Honduras ha provocado que los concursantes de 'Supervivientes 2025' hayan tenido que ser evacuados de sus playas. La propia presentadora del programa aseguraba, durante 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que, por primera vez desde que está en Los Cayos, «no han podido salir barcas, no ha podido volar el helicóptero y no nos hemos podido desplazar hasta el Cayo para poder hacer el directo».

«Lo que quiero dejar claro desde ya es que los supervivientes están muy cuidados, están con un equipo las 24 horas y están bien», decía Laura Madrueño y, tanto es así, que se decidía que tanto los concursantes de 'Playa Calma' y 'Playa Furia', como Montoya, en 'Playa Misterio' fueran evacuados.

«Este temporal va de mal en peor, no ha dejado de llover desde la pasada madrugada. Tenemos que decir que la situación es tan límite que tengo que daros una última hora muy imporante, en estos momentos comenzamos la evacuación de las tres playas y de los supervivientes. Están cuidados durante toda la evacuación por todo nuestro equipo», comunicaba Laura Madrueño.

Mientras la presentadora daba la información, los concursantes estaban siendo evacuados de sus playas, de la que podíamos ver las imágenes en directo y cómo desembarcaban en una localización completamente segura para ellos. «Ese traslado que estáis viendo en barca es de apenas unos minutos y hoy está siendo más largo por el oleaje y las condiciones del tiempo, estáis viendo cómo se están aproximando a 'playa de juegos'. Los supervivientes siempre están cuidados, respaldados y con un equipo que trabaja 24 horas con ellos y siempre están acompañados», relataba Laura mientras podía verse la cómo llegaban los concursantes a la orilla de la playa.

Montoya que estaba en completa soledad en 'Playa Misterio' también era evacuado por el equipo del programa y era trasladado separado del resto de sus compañeros a causa de que «nadie sabe que él está en 'Supervivientes», como explicaba Carlos Sobera desde el plató.

La decisión de Terelu

En una noche que nunca olvidarán los concursantes de 'Supervivientes', Carlos Sobera anunciaba que Terelu había activado el protocolo de abandono. La mayor de las Campos estaría planteándose dejar la aventura. Su hermana, Carmen Borrego, comprendía al instante el motivo: «Imagino que por lo que está ocurriendo. La claustrofobia es algo que no se puede controlar. Cuando ves que no para de llover, que no puede llegar una barca... Te da un ataque de pánico».

Ampliar Terelu Campos pasó unas de sus peores horas en la isla. Mediaset

Momentos más tarde, el presentador ofrecía las primeras imágenes de Terelu pidiendo abandonar la playa: «Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo. Estoy chorreando. Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea. Yo es que me voy para allá, yo no bromeo. Estoy empapada».

«Yo me las voy a pirar ahora mismo, vamos», comentaba la madre de Alejandra Rubio con sus compañeros sobrepasada. «Esto es lo que a mí ya me echa de aquí. No puedo con la humedad, no puedo con los huesos», continuaba explicándole a Almácor.

Tras pasar toda la noche pendientes de los supervivientes y de sus evacuaciones, llegaba el momento de conocer qué decisión había tomado finalmente Terelu Campos, pero antes Laura Madrueño aprovechaba para recalcar cómo se encontraban todos los concursantes y cómo va a desarrollarse el programa hasta el jueves: «Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que los supervivientes, aunque estén evacuados, van a continuar en condiciones difíciles. Vamos a ver cómo evoluciona el temporal y el jueves veremos si han podido volver a sus playas».

Y, tras esta aclaración, Laura Madrueño transmitía por fin la decisión de la madre de Alejandra Rubio: «Terelu Campos ha comunicado al equipo del programa que... ¡sigue en la aventura!. Como una jabata, va a continuar con nosotros».

