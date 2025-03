Eva Soriano confiesa en 'La Revuelta' el dinero que tiene y sus relaciones sexuales en el último mes

El Norte Miércoles, 5 de marzo 2025, 17:40 Comenta Compartir

David Bronceno comenzaba 'La Revuelta', el pasado 4 de marzo, con un alegato feminista ya que una mujer de la comisión del 8 de marzo invitaba a la manifestación del sábado por Madrid: «Llevo una escobilla porque cuando las trabajadoras de hogar estamos limpiando el baño luego nos pagan lo que nos pagan. Vaya mierda de salario que nos dan y por eso estaremos también en la calle». Posteriormente le entregaban a Broncano un delantal con el lema «Revuelta feminista».

Más tarde, el presentador recibía a Eva Soriano, que aparecía en plató con una tarta para celebrar su 35 cumpleaños. Sin embargo, Broncano le avisaba de que desde 'La Revuelta' ya le habían preparado otra y un tartar con velas. El presentador le preguntaba a la cómica por su vida amorosa y ella contaba la anécdota que le había ocurrido con un hombre casado: «Me dijo que estaba casado y que íbamos a cenar juntos. Me esperó fuera y yo estaba dentro de la discoteca con mis amigas».

Hay chavalitos que ligan raro, que escuchan dos podcasts y se piensan que es un deporte. Y pasa lo que pasa, que es cringe puro en muchas ocasiones. #LaRevuelta @EvaSoriano90 pic.twitter.com/ymiXqNenSR — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 4, 2025

Al final de la entrevista llegaban las habituales preguntas que no dudaba en contestar: «Este año he facturado 600.000 euros. He tenido un muy buen año». Sobre la parte más íntima, también era muy explícita: «Relaciones sexuales alrededor de 10. Ha sido un buen mes a puro coraje y tristeza. Las pajas valen mucho y fácilmente puede caer día sí y día no. Entonces en total 17 puntos. Ha sido un mes de mucho estrés y no veas como suaviza. Tengo el satisfyer como si fuera la Fórmula 1».