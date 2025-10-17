El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eva González, reaparece en público tras sus imágenes con su nueva pareja

La presentadora de 'La Voz' ha ejercido de maestra de ceremonias en la V edición de la gala solidaria 'Elle X Hope', organizada por la revista Elle

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:07

Eva González ha reaparecido este jueves, una semana después de protagonizar la portada de la revista 'Lecturas' en actitud cómplice con su nueva ilusión, un joven sevillano llamado Nacho con el que mantedría un discreto romance desde hace aproximadamente un año.

Comprometida con la lucha contra el cáncer, la modelo ha ejercido de maestra de ceremonias en la V edición de la gala solidaria 'Elle X Hope' organizada por la revista Elle para recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad. Una exclusiva velada que se ha celebrado en el madrileño Palacio de Santoña con la presencia de numerosos rostros conocidos como Sergio Peris-Mencheta, Isabel Jiménez, Esther Cañadas, Carola Baleztena, Dulceida, o Tamara Gorro, y en la que la presentadora de 'La Voz' ha brillado con luz propia con un espectacular vestido marrón de corte asimétrico, abertura infinita y detalle de plumas con volumen en escote y falda, sandalias metalizadas de taconazo, y maquillaje marcado.

La expectación era máxima sobre si Eva confesaría que está de nuevo enamorada tres años después de su separación de Cayetano Rivera, pero parece que por el momento nos tenemos que quedar con las ganas, ya que fiel a la discreción con la que siempre ha intentado llevar su vida privada, ha preferido no confirmar abiertamente su relación con Nacho, un sevillano que ronda la treintena y que se dedicaría a organizar eventos en una importante cadena hotelera.

