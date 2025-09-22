El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eva Amaral en un concierto en Madrid. EP

Eva Amaral es atendida de urgencia tras sufrir una crisis respiratoria en su último concierto

Su siguiente actuación, el 27 de septiembre en La Palma, no ha sido cancelada a pesar del reciente incidente

El Norte

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:37

La cantante zaragozana Eva Amaral sufrió una crisis respiratoria al finalizar su concierto en el Tarraco Arena de Tarragona el pasado sábado, durante la gira Dolce Vita. La cantante de Zaragoza llevaba algunos días padeciendo bronquitis, situación que se vio agravada al inhalar humo y cenizas procedentes de los recientes incendios en Galicia, donde reside actualmente.

Tras el concierto, la artista recibió asistencia médica de urgencia. Pese al malestar evidente, había decidido no cancelar su presentación, a pesar de que la habían recomendado reposo. En sus redes sociales, el dúo Amaral explicó que la bronquitis ya llevaba tiempo desarrollándose y que los factores ambiente -el humo de los incendios- contribuyeron al empeoramiento.

Eva Amaral ha agradecido públicamente el apoyo del público y, especialmente, la intervención del personal sanitario, que atendió de inmediato a la cantante después del espectáculo. En un breve comunicado que subió a sus redes sociales, Amaral expresó que solo necesita «un poco de tiempo» para recuperarse y retomar la gira.

Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna cancelación del resto de los conciertos programados de la gira. El siguiente, previsto para el 27 de septiembre en La Palma, sigue confirmado a falta de cinco días.

Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han manifestado su ánimo y deseos de pronta recuperación. Amaral, que vive en una aldea gallega apartada del ruido urbano, ya había compartido imágenes de humo y cenizas alrededor de su zona antes del episodio.

