Bunbury vs Amaral: ¿odio o admiración? En el año 2004, alguien hizo correr un rumor que relacionaba a los cantantes y que ha perdurado hasta el día de hoy

Miércoles, 20 de agosto 2025

Los fans de Enrique Bunbury han protagonizado numerosos insultos y amenazas en redes sociales hacia Amaral. Pero ¿de dónde viene este mal rollo? Al parecer, en 2004, el dúo formado por Eva y Juan Aguirre fue elegido para telonear la gira española de Bob Dylan organizada por Gamerco, la promotora de Gay Mercader, y alguien hizo saltar el rumor de que habían maniobrado para robarle ese puesto al ex Héroes del Silencio.

A priori, el rumor era absolutamente absurdo. Amaral no tenían ni la influencia ni mucho menos la motivación para hacer tal cosa. Pero el relato caló entre algunos de los fans más acérrimos de Bunbury, especialmente en Iberoamérica, y siguió propagándose en los mentideros musicales de ambos lados del Atlántico. Hasta llegó a decirse que la canción 'Puta desagradecida' de Bunbury estaba dedicada a Eva, como recoge ABC.

Para Amaral, todo esto le pareció un estrambote delirante, incluso cómico. Se partían de risa con el asunto. Pero el bulo perduró y dejó de ser gracioso para volverse algo sumamente kafkiano, incluso peligroso, una vez que las redes sociales se convirtieron en una herramienta cotidian. El asunto pasó a mayores porque Amaral empezaron a recibir docenas, cientos de mensajes con insultos, especialmente hacia ella, y con un despreciable tinte machista. Y también amenazas de muerte, escritas con una saña incomprensible. ¿Cómo podía haber tanta gente dispuesta a perder su tiempo con semejante absurdo? ¿Por qué Bunbury no decía nada, si siempre habían tenido buena relación con él, e incluso Eva había trabajado con él haciendo coros?

En 2014, Bunbury rompió su silencio en una entrevista, desmintiendo que 'Puta desagradecida' fuese un mensaje para Eva Amaral. «La canción no habla de Eva, ni remotamente, y menos tiene que ver con el 'affaire' Bob Dylan... Es cierto que me hubiera gustado hacer esos conciertos con Dylan, pero Eva decidió hacer los shows sola. No me mosqueé ni un momento. Eran sus conciertos, yo solo me ofrecí como favor en caso de que tuvieran que cancelar. Punto».

Ampliar Bunbury, en concierto.

Pero eso no frenó a los seguidores más fanáticos de Bunbury. La polémica tuvo sus altibajos de intensidad durante los últimos años, pero recientemente, un 'youtuber' mexicano volvió a darle pábulo reactivando el odio hacia el grupo aragonés. El 'streamer' terminó eliminando ese contenido ante el riesgo de enfrentarse a acciones legales, pero el daño ya estaba hecho.

Momentos complicados

Los dos miembros de Amaral lo han pasado mal con este asunto. Y ante la nueva oleada de ataques, no pudo evitar contestar a uno de sus 'haters' en Twitter, donde un usuario dijo el pasado 15 de agosto: «Amaral es lo que es, y Bunbury le dedicó una canción...», adjuntando un enlace a un blog que 'explica' el presunto origen de la canción 'Puta desagradecida'.

«¡Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo», respondió Amaral en referencia a Bunbury. A lo que el tuitero respondió: «Bunbury no te dedicó eso por ser mujer, fue por dar puñaladas por la espalda y ser trepa...».

A pesar de que ya habló sobre ello hace más de diez años, durante todo este tiempo, muchos se han estado preguntando si Bunbury era conocedor de toda esta historia, y si estaría dispuesto a aclararlo de forma más tajante. Y tras este último encontronazo en redes de Amaral, afortunadamente ha puesto pie en pared con la teoría conspirativa que ha provocado tanto sufrimiento a sus paisanos, explicando el origen de la polémica y desmintiendo el bulo de que maniobraron para robarle el puesto de telonero de Dylan.

«No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años», ha escrito el artista en sus redes sociales. «Sé que desde que se publicó la canción 'Puta Desagradecida' en el álbum 'El Tiempo de las Cerezas' en 2006 surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral. Aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario. En alguna ocasión que en prensa me preguntaron al respecto aclaré que no es así, explicando la sucesión de acontecimientos que acontecieron en torno a la gira de Dylan en 2004 por la que decían que surgió mi enfado con ellos».

Bunbury continúa: «No me importa volver a insistir que en esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre. Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos».

Así, el ex Héroes del Silencio concluye: «Dicho esto, insisto, la canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan. En ese mismo álbum grabamos 'Bravo', que es aún más dura. En todo caso, siento mucho el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años mensajes que les hayan mandado por redes sociales, aquellos que se tomaran tan en serio una rumorología, que yo no inicié y de la que no soy en absoluto responsable. Aún así, pido desde aquí el respeto que tienen y merecen. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido».