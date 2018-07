Eugenia Martínez de Irujo habla de su relación con Narcís Rebollo Eugenia Martínez de Irujo. / Instagram La ex de Fran Rivera, con sus declaraciones, envía un recado a sus anteriores relaciones EL NORTE Martes, 24 julio 2018, 13:56

Eugenia Martínez de Irujo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Una etapa que comenzó con el inicio de su relación con Narcís Rebollo. Ese estado de ánimo le ha dado pie a conceder una entrevista a la revista 'Elle' donde habla de su relación con su hija Cayetana, con el productor musical y de sus valores.

«Yo creo que el amor se rige por el destino. Siempre he sido una mujer a la que le ha gustado lo difícil, que nunca se ha interesado por la gente fácil y eso supone relaciones que, lo quiera o no, son muy tormentosas, del altos y bajos», asegura Eugenía para quien la situación ha cambiado desde que conoce a Narcís: «Ahora, sin pretenderlo, he descubierto un mundo que no conocía, es como si de alguna manera la otra parte te cambiara el chip. Ayuda mucho que la persona que te acompaña sea lista. En mi caso esa otra persona ha sabido llevarme muy bien», confiesa la ex de Fran Rivera, que con esta declaración envía un mensaje a sus anteriores relaciones.

Sobre su boda en Las Vegas apunta: «¡Cómo me lo pase! Viví un momento único» y añade: «Solo me faltó mi hija, pero no era posible porque la cosa surgió de repente: estábamos en los premios Grammy, empezamos a hablarlo entre nosotros y fue como '¿Si? ¿De verdad? ¿Te atreves? ¡Pues venga!'. Alquilé los trajes y fui a comprar los anillos más horteras que encontré. Solo por lo que nos reímos valió la pena. ¡Fue la bomba!»

En la entrevista también quiso recordar a su madre: «La palabra 'madre' me trae nostalgia porque me falta, aunque también me da fortaleza. Sus valores quedan, aunque no esté. A veces pienso que lo bueno que he recibido me lo ha enviado ella».

Al hablar de amor, apunta que para ella el único es el de su hija Cayetana: «Es lo mejor de mi vida. Es alguien muy sociable, cuenta las cosas con mucha gracia y aparte, es una gran niña». Sobre su suspenso, de nuevo, en Selectividad apunta «Va a estudiar Relaciones Internacionales y me gustaría que saliera fuera de España, te permite vivir más anónima, algo que para ella resulta muy importante».