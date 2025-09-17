El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eric Dane en una secuencia de la serie 'Euphoria'. MAX

Eric Dane, diagnosticado de ELA: «Soy actor, padre y ahora paciente»

El intérprete estadounidense se ha asociado con 'I am ALS' cuyo objetivo «es recaudar mil millones de dólares en los próximos tres años» para seguir investigando la enfermedad

El Norte

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:13

Eric Dane fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que actualmente no tiene cura. El actor estadounidense de 52 años en una entrevista para el programa 'Good Morning America', se sinceró hablando de su reacción y el duro duelo de él y su familia.

Su enfermedad se desarrolló mucho más rápido de lo esperado: «Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante, el izquierdo, todavía funciona, pero el lado derecho ha dejado de funcionar por completo».

A través de su perfil de Instagram, ha ofrecido una nueva actualización sobre su estado de salud donde habla de la enfermedad en profundidad como paciente: «Soy actor, padre y ahora persona que convive con ELA. Necesitamos el camino más rápido para la cura y por eso me he asociado con 'I am ALS', dentro de la iniciativa 'Push for Progress'. Nuestro objetivo es recaudar mil millones de dólares en los próximos tres años».

Mayor investigación

Este proyecto del que ahora forma parte el actor tiene como objetivo invertir en investigación de la enfermedad, para poder buscar un tratamiento y conseguir que los enfermos de ELA puedan tener una mejor vida, ya que los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa son muy incapacitantes para los pacientes.

Eric Dane se encuentra actualmente grabando la tercera temporada de 'Euphoria', y el mismo anunció que seguiría desempeñando su labor hasta que el cuerpo lo permita. Aunque los primeros síntomas no son muy apreciables en el vídeo, el actor presenta una serie de cambios que se pueden observar. Con una postura mucho más rígida y unos gestos faciales mucho más reducidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  2. 2

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  3. 3 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  4. 4 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  5. 5 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  8. 8

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  9. 9

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  10. 10

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Eric Dane, diagnosticado de ELA: «Soy actor, padre y ahora paciente»

Eric Dane, diagnosticado de ELA: «Soy actor, padre y ahora paciente»