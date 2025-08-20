Encuentran sin vida a la influencer Ariela 'La Langosta' La joven, amiga del rapero Tekashi 6ix9ine, se encontraba dentro de su coche en la Cross County Parkway

A los 33 años de edad, la influencer Ariela Mejía-Polanco, más conocida como 'La Langosta', ha sido encontrada sin vida por la policía dentro de su coche, en la Cross County Parkway de Nueva York, donde residía. El Westchester County Police Department ha emitido un comunicado que dice los siguiente:

«La mujer hallada fallecida en su coche en la Cross County Parkway el domingo murió como consecuencia de heridas de bala, según ha confirmado hoy la Oficina del Forense del Condado de Westchester. Ariela Mejía-Polanco, de 33 años, con domicilio en los condados de Westchester y Rockland, fue hallada fallecida alrededor de las 8 de la mañana al volante de su coche en la Cross County Parkway en dirección este, cerca de la salida de Broad Street en Mount Vernon».

El comunicado continúa: «La investigación preliminar determinó que la mujer fue probablemente objeto de un acto violento y que su muerte no fue un acto aleatorio. El homicidio sigue siendo investigado por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. Otras agencias policiales locales, estatales y federales han prestado su ayuda durante la investigación en curso. Debido a que la investigación sigue en curso, no se revelarán más detalles por el momento», concluye el texto oficial.

El primero en responder a la noticia en redes sociales fue el rapero Tekashi 6ix9ine -pareja de la también cantante Yailín La Más Viral- para rendir homenaje a su amiga de toda la vida. En una serie de vídeos compartidos en su cuenta de Instagram, el autor de 'Mala' calificó a la creadora de contenido dominicana como una «mujer extraordinaria» y la

«reina de Nueva York. Me apoyaste en todo», escribió en su homenaje, que iba acompañado de un fragmento de su canción favorita, el éxito de de principios de la década de 2000 'Obsesión'. «Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería», terminó.

El lugar de trabajo de Ariela, el restaurante Ikon New York, expresó también sus condolencias en las redes sociales.

«Hoy hemos perdido a nuestra estrella brillante. Tenemos el corazón roto. Tu alegría, tu humildad y la forma en que tratabas a todo el mundo con tanto cariño siempre te hicieron destacar. Gracias por dar tanto amor y apoyo a nuestro hogar, que también se convirtió en el tuyo».