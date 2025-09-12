Encuentran a la influencer Marian Izaguirre hospitalizada en estado crítico La tiktoker mexicana ha estado varios días desaparecida, y ha sido localizada en Morelia, Michoacán

Marian Izaguirre, de 23 años, ha sido hallada con vida después de llevar varios días desaparecida. La influencer y tiktoker mexicana se encuentra en estado crítico en un hospital de Morelia.

El gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha asegurado que, desde el pasado 6 de septiembre, Izaguirre se encuentra internada en el Hospital de la Mujer de Morelia. No quiso dar detalles sobre la manera en que fue hallada la creadora de contenido, pero sí confirmó que la joven fue vista por última vez en la zona de Uruapan.

«Ella, de manera voluntaria, sale de la ciudad de Uruapan, se refugia aquí, en Morelia, en un hotel y, finalmente, es encontrada en un estado de salud muy delicado. Está hoy en el Hospital de la Mujer, el estado de salud es crítico».

«Hay una investigación en curso. Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan. Ahora estamos haciendo todo lo posible por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta. Está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación», añadió Ramírez Bedolla.

Marian, que cuenta con alrededor de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de 320.000 en Instagram, fue vista por última vez sobre las 18:00 horas del pasado 1 de septiembre a bordo de un Kia rojo, con el que habría salido de Uruapan, y posteriormente, se habría hospedado en un hotel de Morelia.

El pasado 2 de septiembre, ante la falta de noticias sobre su paradero, la Fiscalía General de Michoacán emitió una Alerta Alba por la creadora de contenido. Los agentes desplegaron un dispositivo rápidamente, pero los resultados no eran positivos. El 4 de septiembre, Carlos Manzano, presidente municipal de Uruapan, declaró a medios locales que la joven presuntamente había salido de la ciudad en su automóvil tras una aparente «discusión fuerte con su mamá». El 6 de septiembre fue localizada por agentes y trasladada de urgencia al hospital, donde permanece ingresada.

Flor Marian Izaguirre, nombre completo de la influencer, se hizo muy conocida en las redes sociales por publicar contenido sobre sus entrenamientos físicos, bailes populares o reuniones con amigos. En su última entrada, aparecía pintada con cara de payaso y entonando la mítica canción de Jannette '¿Por qué te vas?'.

Lo que más ha llamado la atención es que Marian lloraba mientras la entonaba. Sus seguidores han aprovechado ese vídeo para escribirle múltiples mensajes, visiblemente preocupados por su salud. Todos esperan ahora que la joven se recupere cuanto antes.

