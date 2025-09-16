Emmanuel Macron, la actriz Golshifteh Farahani y su supuesta historia de amor La intérprete francoiraní ha respondido con cierta ironía calculada a los rumores, riéndose del «gusto» del público por ese tipo de historias

Emmanuel Macron y la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani podrían estar manteniendo una relación, según los continuos comentarios sobre el asunto que no han parado de crecer desde finales de agosto.

La prensa rosa, por el contrario, ha relacionado esa presunta relación con la historia de la aparatosa «bofetada» que Brigitte Macron (72) dio a su esposo, durante un viaje oficial a Vietnam. Aquella bofetada precipitó un largo rosario de «interpretaciones» poco o nada convincentes. Semanas más tarde se filtraron las primeras suposiciones de una relación entre Golshifteh Farrahani y el presidente Macron.

Con motivo de la presentación de sus últimos trabajos audiovisuales y cinematográficos, Golshifteh Farahani ha respondido con calculada ambigüedad. Ante rumores de ese tipo, es muy fácil publicar desmentidos oficiales, por escrito. La actriz franco-iraniana ha preferido responder con cierta ironía, riéndose del «gusto» del gran público por ese tipo de historias.

En el Eliseo, por su parte, el presidente y su esposa tampoco han desmentido nada, sin dar muestras públicas de su afamada complicidad. Es tradicional que, durante las vacaciones, la pareja presidencial haga salidas públicas por los mercadillos de la Costa Azul. Este año, cuando comenzaron a circular los rumores, los Macron hicieron muy pocas y discretas apariciones. Cuando la crisis política nacional, la más grave desde la fundación del Régimen, instala al presidente en la cúspide de la impopularidad, Brigitte está dejando solo a su esposo, sin apariciones a dúo, dejando sin respuesta los rumores de un oculta historia de amor entre el presidente francés y la bella actriz franco-iraní.

Temas

Emmanuel Macron