El discurso antisemita de Kanye West le deja sin representantes

Daniel McCartney, agente de Kanye West, ha decidido dejar de trabajar junto al polémico rapero, quien en las últimas semanas ha sido noticia por sus declaraciones antisemitas y el escándalo protagonizado en la última edición de los Premios Grammy al presentarse con su mujer desnuda.

Daniel McCartney, de la empresa 33&West, abrió su Instagram para comunicar: «Con efecto inmediato, ya no represento a YE (antes conocido como Kanye West) debido a sus comentarios dañinos y repudiables que ni yo ni 33 & West podemos tolerar». Y firmó su publicación escribiendo «paz y amor para todos».

Kanye West, de 47 años, fue despedido por su agencia días después de que el 6 de febrero publicara en X un mensaje lleno de insultos que llegaron una semana después del suceso de los Grammy con su mujer, Bianca Censori.

Elogios a Hitler

El rapero, caído en desgracia, elogió a Adolf Hitler y defendió a Sean 'Diddy' Combs, quien actualmente se encuentra en prisión a la espera del juicio en mayo por varios delitos sexuales federales.

Después de ser acusado en septiembre por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución, Diddy, de 55 años, se declaró inocente, pero se le negó la libertad bajo fianza tres veces. Nadie parece estar a salvo de sospechas y se mira con lupa quién le apoya y quién no. Kanye West también mencionó el saludo con un solo brazo que hizo el dueño de X, Elon Musk, en la ceremonia de investidura de Donald Trump.

Kanye West tambió calificó el antisemitismo como «una tontería que inventaron los judíos» y dijo que «nunca me disculparía por mis comentarios judíos».

El pasado lunes 10 de febrero, 'Variety' informó que la cuenta X de Kanye West había sido desactivada. La página de perfil inactiva dice: «Esta cuenta no existe». No está claro si el rapero fue eliminado de la plataforma de redes sociales o si él mismo desactivó su propia cuenta. No es la primera vez que el rapero llama la atención por sus comentarios racistas y antisemitas, pues ya había sido excluido de X (conocido como Twitter en ese momento) en 2022 después de publicar que quería hacer una «conferencia de muerte contra los judíos», según destacó en su día 'The Hollywood Reporter'.

Popularidad a la baja

Sus comentarios antisemitas anteriores, le han hecho perder acuerdos sustanciosos con marcas como Adidas, Balenciaga o Gap y muchos consideran que su decisión de marcharse a vivir a Japón tuvo que ver con este abandono de patrocinadores.

No obstante, Kanye West parece cómodo conviviendo con la polémica. El 3 de febrero protagonizó un incidente que dio la vuelta al mundo al acudir a la alfombra roja de los Premios Grammy, en Los Ángeles, con su mujer completamente desnuda, algo que todo el planeta contempló al arrojar al suelo el abrigo con el que llegó como única prenda junto a un minúsculo vestido lencero completamente transparente. Pero, días después llegaron sus comentarios antisemitas, lo que finalmente ha derivado en la renuncia de su agencia de representantes y concluir así su relación.