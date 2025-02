Desvelan el estado de salud del Rey Carlos III «En sus últimas revisiones médicas que ha hecho, su cáncer no ha remitido y va a seguir con el tratamiento», han expresado los colaboradores del programa 'Fiesta' de Telecinco

El Rey Carlos III, tras anunciar sin especificar que padece cáncer, no ha querido dejar de lado los compromisos que marcan su agenda mientras sigue un tratamiento contra la enfermedad. En uno de esos actos han aparecido el rey británico y su esposa, Camilla, se convertían en anfitriones de más de un centenar de personalidades, entre las que se encontraban el matrimonio Beckham, Helen Mirren o el actor Stanley Tucci, con motivo de la celebración de la unión del país británico con Italia, tras confirmar el viaje de los Reyes al país en abril.

No obstante, la preocupación por su estado de salud ha vuelto con nuevos rumores que apuntan al bajo estado de ánimo que tendría el Rey. A diferencia de la Princesa de Gales, quien anunciaba en su reciente visita al hospital en el que recibió su tratamiento de quimioterapia que su enfermedad había «remitido», la que sufre el monarca podría haber agravado su situación en un momento en el que no se revelan partes médicos del soberano y la Casa Real británica no se pronuncia al respecto de lo que a la salud del Rey se refiere.

En las últimas horas, el programa 'Fiesta' dejaba claro que la normalidad en la actitud del Rey no es más que «un tema de cara a la galería», pues ese tipo de actos y eventos son «cosas que tiene que hacer» por su compromiso declarado con la Corona, aunque en realidad su diagnóstico en el presente podría no ser lo esperado. «Él lo ha dicho clarísimo, que va a estar al servicio de la monarquía hasta el último día de su vida, pero sí que tenemos noticias de que sus últimas revisiones médicas que ha hecho, su cáncer no ha remitido y va a seguir con el tratamiento», han expresado los colaboradores del formato de Telecinco.

Aunque la Corona no se ha pronunciado hasta el momento para dar detalles concretos de la gravedad de la enfermedad que padece el monarca, desde el programa han asegurado que se trata de «un cáncer agresivo y va para largo», por lo que Carlos III «va a querer y quiere hacer vida normal hasta donde pueda hacer», a pesar de que en su entorno hablan del cansancio y el estado «desanimado» que caracteriza la vida del Rey, en un momento en el que encuentran el cumplimiento estricto del tratamiento y el cuidado como esenciales para que su salud mejore.

«Los médicos ya le llamaron la atención durante su viaje a Australia por interrumpir su tratamiento», han recordado en 'Fiesta' justo en una semana en la que se ha anunciado el próximo viaje al extranjero del monarca que coincidirá con su 20º aniversario de bodas con Camilla. Entonces, su compromiso internacional obligó a interrumpir su tratamiento aunque sí estuvo acompañado en todo momento por un equipo médico. Para su próximo periplo por Italia que tendrá lugar el 9 de abril, y en el que tanto Carlos III como Camilla visitarán Roma, Rávena y al Papa Francisco en el Vaticano, se espera que el cuidado de la salud del monarca sea la máxima prioridad.

