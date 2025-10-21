David Broncano entrevista, por primera vez, en 'La Revuelta' a un político en activo Gabriel Rufián ha hablado, además de su famoso vídeo bailando con la actriz Ester Expósito, de su anécdota con Ábalos, su pasión por 'OT' y ha propuesto a Feijóo para una entrevista en el programa

David Broncano ha empezado la semana con una entrevista a Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, convirtiéndose en el primer político que acude a este programa de TVE. El entrevistado no ha tenido ningún problema en responder a las preguntas clásicas del programa, sexo y dinero en el banco, además de explicar su famoso vídeo bailando con la actriz Ester Expósito, tampoco ha dejado de hablar de la situación que vive España con la vivienda. Como es norma en el programa, el invitado le ha regalado al presentador un pantalón de chándal con el que acudió al Congreso de los Diputados generando revuelo y al que ha demostrado guardar gran cariño. Y varios discos de música en catalán y valenciano, como Clara Peya, Oques Grasses y La Fúmiga.

La respuesta sobre su dinero en el banco fue muy concisa. El político catalán confesó que tiene 28.000 euros en patrimonio declarado tras comprarse un coche de segunda mano y una deuda hipotecaria por la vivienda en la que vive su hijo. Y, en la pregunta del sexo, solo seis puntos «y todo para mí, que aquí hay mucha soledad. Por eso luego en el hemiciclo tengo tan mala hostia», bromeaba Rufián.

Anécdota con Ábalos

Gabriel Rufián formó parte del equipo negociador de ERC en los pactos para la investidura y ha recordado una anécdota con José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE. Tras varias conversaciones con su formación sobre cómo introducir la cuestión del referéndum por la independencia de Catalunya, Rufián ha recordado que «estábamos en una reunión y dije: algún día se tendrá que votar». A lo que Ábalos respondió: «Sí, claro, algún día, ponlo ahí». Y fue así como quedó reflejado en el pacto de investidura. «Había días que se nos hacía tan tarde que pedíamos cañas, pero él nunca bebió con nosotros», ha añadido el diputado catalán.

David Broncano ha propuesto a Rufián, para mantener la pluralidad en La Revuelta, que proponga a algún político del espectro ideológico al que invitar al programa. Y el político catalán ha dirigido un mensaje a cámara para Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición: »Alberto, vente que si no vendrá Ayuso», ha bromeado. A quien sí ha pedido que no se invite «nunca jamás» al programa es a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, para quien ha pedido «prisión».

Lo que quizá no imaginabas de Gabriel Rufián es que en su juventud fue un gran seguidor de la primera edición de Operación Triunfo. «Salía corriendo del trabajo para llegar a casa a ver OT», ha asegurado en su entrevista con Broncano, reconociendo que «me flipaba y me flipa Bisbal. Me encantaría conocerle y daría casi todo por cantar como él». Del que también se ha declarado fan ha sido de Javián, con quien ha compartido programa en La Revuelta.