David Broncano y Dulceida hacen las paces, tras el comentario ofensivo del presentador

El Norte Martes, 1 de abril 2025, 13:29 Comenta Compartir

David Broncano anunciaba este lunes en 'La Revuelta' y de una forma muy especial a la invitada: «Hemos estado años para que venga. Han venido todos los de su sector pero es una única que no ha venido siendo ella la que más seguidores tiene».

Se trataba de Dulceida (Aida Domènech), una de las primeras influencers que se hicieron conocidas en España y de las más populares en la actualidad. La creadora de contenido cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y estrena la segunda parte en Prime Video del documental 'Dulceida al desnudo'.

A pesar de que era la primera vez que acudía al programa siempre demostraron que había buen rollo entre ellos. La catalana le regaló un mural promocional de su documental con la imagen del presentador y aprovechó para sellar la paz con él por un comentario que realizó en el pasado, cuando afirmó que el jienense le caía mal: «En ese momento me sentó fatal. Dijiste: 'esto es como si ahora Dulceida se muere, que no le importa a nadie'. Luego me preguntaron qué famoso me caía mal, no se me ocurría nadie y dije David Broncano».

Dulceida y Broncano hacen las paces 🫂



Si es que se dicen muchas gilipolleces aquí y son de bromi 🫶🏻#LaRevuelta pic.twitter.com/eYL8Z0T1q8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 31, 2025

Respecto a las preguntas habituales de sexo y dinero, no dudó en responder: «Me compré una casa en Barcelona, he invertido mucho y ahora me he comprado otra casa con Alba». En cuanto al sexo, aseguró que tenía 6 puntos: «Veníamos aquí y hemos apretado».

Temas

Instagram