Dave Zulueta, cuarto concursante en abandonar 'OT 2018' Dave Zulueta, último expulsado de 'OT 2018'. / TVE Damion y Marta Sango, los nuevos nominados del concurso EL NORTE Jueves, 25 octubre 2018, 13:19

Dave Zulueta y Carlos Right se subían esta semana a la gala de 'Operación Triunfo', sabiendo que uno de los dos abandonaría el reality. Una situación complicada para el que se quedaba ya que entre ellos se había creado una buena amistad. Zulueta apostó por el tema 'Créeme', de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez, mientras que Right optó por innovar y cantar en inglés el tema 'Tip Toe', de Jason Derulo.

Tras las respectivas interpretaciones, el presentador Roberto Leal abrió el sobre en el que aparecía el nombre del joven que había recibido más votos para salvarse. El 62% de los seguidores de 'OT' habían apostado por Carlos Right, por lo que Dave Zulueta debería abandonar el concurso. «Voy a estar unos meses sin veros, pero después vamos a estar juntos toda una vida», señaló antes de irse.

Nominados

El jurado de 'Operación de Triunfo' no para de repetir una y otra vez que, a medida que va avanzando el concurso, les cuesta más elegir a los nominados semanales. «Hay mucha luz en esta edición», apuntaba Javier Llano.

Por su parte, la directora de la Academia, Noemí Galera, anotaba que siempre hay algún participante que flojea en algunas partes y «os acaban nominando por pequeños detalles».

La primera en saber que estaba nominada fue Marta Sango. «Hay un problema de confianza, porque cada vez que se te da una canción te cuesta hacerte a ella, y este concurso se basa en la versatilidad. Con este tema no nos has emocionado, así que, sintiéndolo mucho, te propongo para abandonar la Academia», apuntó el jurado.

Minutos después, Manuel Martos le dijo a Carlos Right que estaba propuesto para ser expulsado ya que su interpretación de 'Tip Toe' de Jason Derulo no les acabó de convencer. A continuación, Javier Llano avisaba a Marilia Monzón diciéndole que su paso por la escuela podría terminar pronto porque «no has controlado la respiración y no has conseguido hacerte con la canción».

Y para terminar con las valoraciones, Ana Torroja le ha dicho a Damion que era el otro nominado por su falta de confianza en sí mismo: «Cada vez que te dan una canción que no te conoces, aparece el Damion inseguro y el que no muestra su talento, y eso es lo que ha pasado esta noche».

Noemí tampoco quiso pasar por alto las quejas de algunos de sus participantes que se lamentan de los temas que les toca cantar. «Hay dos grupos de alumnos: los que se les da una canción y se lo toman como un reto, para aprender, para jugar, experimentar y conocerse, y los que piensan: 'Me la han dado para nominarme, para hundirme en la miseria'. Qué pérdida de tiempo, si cada semana os damos una canción que os va al dedillo, qué aburrimiento más grande, ¿no?».

Con este aviso, la Academia quiso destacar «una cosa que valoramos todos los profesores: las ganas de aprender sin excusas, unos valores que Marilia representa», una actitud que le supuso su salvación. Después, el resto de participantes libró a Carlos Right, por lo que quedaban como nominados Marta Sango y Damion. Uno de los dos deberá abandonar en breve la Academia.