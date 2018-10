Dave Zulueta y África Adalia, los dos nuevos nominados de 'OT 2018' Dave Zulueta y África Adalia, los nominados de la semana. / TVE María Villar se libró por el valor doble del voto de Natalia Lacunza, al ser la favorita EL NORTE Jueves, 4 octubre 2018, 10:32

Nueva noche de nominaciones la que se vivió ayer en 'Operación Triunfo 2018' y como sucede en estas ocasiones, y a pesar de que todos los concursantes lo hicieran magníficamente, había que elegir a dos. Joan Garrido fue el primero en conocer que podría seguir los pasos de Alfonso La Cruz, después de que Julia Gómez Cora le comentara que sus movimientos de baile no habían estado a la altura de la situación. A continuación, Joe Pérez- Orive y Manuel Martos comunicaron a María Villar y a África Adalia que su interpretación de 'Friends' de Marshmello no les transmitió nada en absoluto y el último que supo que podría estar entre los elegidos a abandonar la casa fue Dave Zulueta, a quien se lo comunicó Rosana, que aquella noche sustituía a Ana Torroja.

Después, tras el 'obligado' rapapolvo' a todos los concursantes por parte de Noemí Galera para que no se relajen, la directora de 'OT' procedió a revelar el nombre de la concursante que se había librado de la nominación: María Villar. El resto de concursantes escribieron en sus pizaras el nombre de la persona que querían salvar. Garrido y Dave quedaron empatados a cinco, pero el voto de Natalia Lacunza valía el doble al ser la favorita, salvando al de Mallorca y condenando a Dave Zulueta y África Adalia. «Me lo esperaba durante toda la semana, porque era una canción que tenía muy viciada y me confié. Creo que me merezco la nominacion», apuntó el de Cádiz.