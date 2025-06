Daniel Sancho ha acusado a la Policía tailandesa de ocultar parte del cadáver de Edwin Arrieta

El Norte Viernes, 6 de junio 2025, 18:15 Comenta Compartir

Daniel Sancho ha acusado a la Policía tailandesa de haber cometido graves irregularidades durante la investigación de la muerte de Edwin Arrieta. La defensa del hijo de Rodolfo Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, ha presentado el recurso de apelación donde denuncia que los agentes «eliminaron discretamente» una parte clave del cadáver de la víctima: el torso, que podría haber sido determinante para aclarar la causa real de su muerte, tal y como recoge ABC.

Según el documento, los abogados de Daniel aseguran que el torso sí hallado inicialmente por las autoridades. En el primer informe policial fechado el 6 de agosto de 2023, se menciona que «se descubrieron restos humanos, concretamente la cabeza, los brazos y el torso, contenidos dentro de una bolsa de plástico negra». Sin embargo, poco antes del juicio, los agentes declararon que dicha extremidad «nunca había sido localizada» y justificaron su mención en el informe como un «error tipográfico».

Por su parte, el equipo legal del chef español sostiene que esta versión es falsa y alega que el torso fue efectivamente encontrado, pero que, al no presentar heridas de arma blanca, se convirtió en una prueba que no encajaba con la narrativa prestablecida. «Tras el descubrimiento del torso y la evidente ausencia de heridas de arma blanca, este trozo concreto de los restos del fallecido se convirtió en una prueba que no se ajustaba a la narrativa preconcebida de los funcionarios encargados de la investigación», exponen en el recurso, motivo por el cual concluyen que su desaparición fue «intencionada» y que las autoridades «optaron por eliminar discretamente estas pruebas inconvenientes».

Cabe resaltar que, según la defensa, la clave para sustentar la acusación de asesinato premeditado contra Sancho, pasaba precisamente por demostrar que Arrieta fue apuñalado. No obstante, al no presentar el torno, la policía basó su tesis en otras partes del cuerpo, principalmente la cabeza, en la que los forenses identificaron signos de un golpe violento, posiblemente contra el lavabo del bungalow donde ocurrieron los hechos.

El recurso también recoge otras supuestas irregularidades cometidas durante el proceso judicial y la fase de instrucción. Entre ellas, que la confesión inicial de Sancho, determinante para rebajar la pena de muerte a cadena perpetua, no fue registrada en vídeo ni en audio, como establece el artículo 22 de la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas de Tailandia. «Es simplemente imposible creer que en un caso de tan alto perfil como este, la policía investigadora no haya grabado un interrogatorio tan importante del acusado», se apunta en el documento.

Finalmente, el equipo legal de Sancho pide que se repita el juicio, esta vez con acceso libre a los medios de comunicación, a diferencia del proceso anterior, que se celebró a puerta cerrada entre el 9 de abril y el 2 de mayo. También solicita que el nuevo juicio tenga lugar fuera de la región donde ya fue juzgado el caso y que se llame a declarar a nuevos testigos