Dani Martín quita hierro a las declaraciones de María en 'OT' María en una de sus interpretaciones. / TVE La triunfita aseguró que no le gusta El Canto del Loco y que su compañero Carlos Right tiene mejor voz que el cantante madrileño EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 19:01

'Operación Triunfo 2018' vuelve a estar rodeado de polémica. Si hace unos días venía generada por la palabra 'mariconez', también ha habido otros temas que no han pasado desapercibidos en el 'talent show' musical. Entre ellos, el debate que se ha originado en las redes sociales sobre si Julia traicionó o no a quien es su gran amigo dentro de la Academia, Carlos Right, a quien no salvó de las nominaciones el pasado miércoles. Otro debate tuvo como origen el comentario de María sobre la música de El Canto del Loco cuando interpretó el tema 'Contigo' del grupo madrileño, para asegurar después que «no me gusta nada El Canto del Loco» y que su compañero en la canción, Carlos Right, cantaba mejor que Dani Martín.

Entre las críticas a la cantante por hacer este comentario se encuentra la de El Sevilla, en Arusitys, el programa de Arus en La Sexta, quien apuntó que «estos chicos tienen que saber que están en un programa donde cantan canciones de otros como Dani Martín. Ya quisiera esta chavala llegar a la altura de Dani Martín o Ana Torroja».

El propio Dani Martín también ha querido opinar y lo ha hecho quitando hierro al asunto y asegurando que no se siente ofendido por las declaraciones de María, a la vez que alaba la libertad de expresión.