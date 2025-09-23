Cuarta expulsada de 'MasterChef Celebrity 10'

El Norte Martes, 23 de septiembre 2025, 12:55 Comenta Compartir

A medida que va avanzando el concurso, el nivel de 'MasterChef Celebrity 10' comienza a complicarse para los concursantes. Ayer, lunes 22 de septiembre, un nuevo aspirante tuvo que dejar el delantal y ya van cuatro. Además de una nueva expulsión, se vivió el primer movimiento del pin de la inmunidad infiel, una gran capitanía de Juanjo Bona y una supervaloración para Rosa en el último reto.

En la primera prueba, Pepe, Samantha y Jordi llevaron a los aspirantes una muestra de neveras, desde la más lujosa y moderna, a la más retro y destartalada. El reparto de neveras se hizo por parejas, salvo el caso de José Manuel Parada, que se quedó solo y terminó por hacer dupla con el chef invitado, Francis Paniego. Con las neveras asignadas, cada pareja debía repartirse el contenido de la misma, teniendo en cuenta que el cocinado sería evaluado de manera individual.

Antes de empezar, Torito retó a Alejo por el pin de la inmunidad infiel, lo que significaba que si el presentador hacía mejor plato que el actor, le arrebataría el pin. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Con Mario Vaquerizo como testigo y casi como cuarto miembro del jurado, los platos de David Amor, Miguel Torres, Juanjo Bona y Torito fueron los mejores, siendo la creación de David la número uno.

Duro relato de Mala Rodríguez

Con el pin colgado en un nuevo delantal, los aspirantes viajaron a Formentera, para cocinar en Cala Dúo, donde los equipos se hicieron cargo de un servicio real de este chiringuito. Como mejores del primer reto, David y Juanjo capitanearon las cocinas. El humorista estuvo acompañado por Masi, Jorge Luengo, Rosa, Torito, Valeria Vegas y Miguel Torres. Por su parte, Juanjo se rodeó de Mariló, Parada, Valeria Ros, Mala Rodríguez y Alejo.

Desde el primer minuto, Juanjo se mostró «feliz« de ser capitán y tuvo la mejor de las actitudes, pero también vimos que eso de organizar no se le da nada mal. David, a pesar de tener a la versión «más tranquila» de Torito, sí que tropezó en alguna de las elaboraciones, necesitando la ayuda de Jordi y Samantha, que se enfundaron la chaquetilla. Ambos equipos contaron también con los consejos de Aleix Puig, ganador de MasterChef 7, y Ofelia, semifinalista de la novena edición. Con el tiempo terminado y las comandas satisfechas, llegó el momento de la valoración. Pero antes de pronunciar una sola palabra, Jordi Cruz ya le había entregado los delantales negros al equipo rojo. David Amor reconoció que su capitanía no había sido buena, pero sacó pecho por su equipo: «Ellos no se lo merecen (el delantal negro). Han trabajado muy bien».

En la otra cara de la moneda se encontró el equipo azul. Liderados por Juanjo, se salvaron de la prueba de la eliminación y Pepe Rodríguez destacó el gran trabajo del artista: «Has estado en tu sitio, talentoso. Te has hecho con todos». Pero también sus compañeros reconocieron su gran labor. «He visto a Juanjo maduro, ha dado muy bien las órdenes y ha elegido bien a cada una de las personas para cada trabajo. Él ha ido viendo que todos los procesos se iban haciendo bien y a ritmo», destacó Mariló Montero.

Por todo ello, el equipo azul fue el ganador y Juanjo el mejor aspirante de la prueba. Además, tuvo la oportunidad de donar 4.000 euros. «Ha sido una experiencia fuerte, pero tenía ganas de ser capitán. Todos me han hecho caso. El dinero se lo voy a donar a una asociación que trabaja contra el cáncer infantil en Aragón y que se llama Aspanoa».

Prueba final

De vuelta al plató, los jueces le dieron a Juanjo la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros con delantal negro: «Salvo a mi Masi. No tengo dudas». La cara de la actriz y presentadora lo decía todo. Porque sin duda, su relación de amistad va más allá del programa. Lo que también les ha llevado a presentar juntos la tercera temporada del videopódcast 'Qué decirte que no sepas' en Playz. Pero todavía quedaba una sorpresa más. Pepe, Samantha y Jordi también le dieron a Masi la opción de salvar a uno de sus compañeros en riesgo. Y ella tampoco tuvo dudas: Salvo a David Amor».

Con el chef Paolo Casagrande, los delantales negros tuvieron que replicar uno de sus platos, que rinde un homenaje al otoño. Marina Rivers, duelista de MasterChef Celebrity 9, se encargó de prepararles la receta con el paso a paso, pero en un lenguaje más actual, más de la Generación Z. Emilio Manzano, exaspirante de MasterChef 13, también les ayudó a descifrar la moderna receta. Pasado el tiempo de cocinado, el veredicto dictó sentencia. Si Rosa fue la que mejor valoración se llevó, el tratamiento de Valeria Vegas al conejo fue definitivo y la comunicadora dijo adiós a las cocinas del talent.