Tom Cruise ha decidido no ver a su hija Suri La útima foto de Tom Cruise con su hija Suri, en 2012. / AFP La última vez que el actor estuvo con ella fue en julio de 2012, cuando la niña tenía seis años EL NORTE Viernes, 5 octubre 2018, 12:54

Suri, la hija que tienen en común Katie Holmes y Tom Cruise, a medida que va pasando el tiempo se parece más a su madre, a la vez que da la sensación de que está más unida a ella, a diferencia de lo que sucede con su padre.

Hace doce años la actriz anunció la separación de Tom Cruise, una noticia que sorprendió a todo el mundo, incluido Cruise. Tras tomar la decisión, Katie Holmes se mudó con su hija de Hollywood a Nueva York, donde dedicó más tiempo a su carrera de diseñadora y alejó a Suri de la Cienciología, el auténtico motivo por el que se separó del actor. Tanto es así que Holmes matriculó a su hija en un colegio católico. Meses después de su separación, las fotografías en las que aparecían padre e hija fueron disminuyendo. La última es de julio de 2012.

Ahora el diario 'US Weekly' asegura que el intérprete lleva años sin verla y eso que tiene derecho a estar con ella 10 días al mes, pero no lo hace, según señala una fuente anónima. «Él ha decidido no verla porque no pertenece la Cienciología», explica.