Cristina Castaño anuncia que está embarazada de siete meses en 'La Revuelta'

Cristina Castaño entraba al plató de 'La Revuelta' presumiendo de un avanzado embarazo, lo que dejaba tanto a David Broncano como a la audiencia sin palabras. Radiante con un ajustado mono de color fuxia que evidenciaba su silueta premamá, la protagonista de 'Al salir de clase' o 'La que se avecina' no ha tardado en sacar el tema ante la sorpresa que el presentador ha sido incapaz de disimular al verle su incipiente barriga.

«Antes de nada, ¿tienes algún regalo?», ha sido lo primero que le ha dicho el de Jaén, haciendo referencia a los detalles que llevan sus invitados cuando visitan el programa. «La verdad es que no he tenido tiempo. Lo que pasa que me extraña que no me digas nada... Te lo agradezco, pero vaya...», ha respondido la intérprete con una gran sonrisa, apartándose la blazer para acariciarse orgullosa la abultada tripa mientras el público estallaba en aplausos.

«No he tenido tiempo de preparar el regalo y he dicho, si ya vengo yo con regalo incorporado. Pero no es tuyo», ha bromeado, haciendo alusión a que prefería hablar ya sobre su embarazo porque «la gente va a decir '¿qué le ha pasado a esta mujer?'».

Revelando que actualmente no tiene pareja, Cristina ha dado algunos detalles de su futura maternidad, como que está embarazada de 7 meses -«de parto no me pongo, a no ser que sea sietemesino», ha comentado con gran sentido del humor- y que «por el momento» prefiere no saber si es niño o niña: «Todavía estoy definiendo cuando quiero saberlo», ha reconocido, dejando entrever que podría esperar hasta el parto para conocer este dato tan especial.

«Lo llevo bien por ahora», ha confesado, asegurando que a sus 46 años -cumplirá 47 en octubre- «me planto con uno», a diferencia de su abuela paterna, que tuvo 12 hijos, y la materna que tuvo 10.

A la espera de convertirse en madre de su primer hijo, Cristina continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales, y además de anunciar embarazo ha promocionado en su visita a 'La Revuelta' su último proyecto, 'Lume', una coproducción gallego-portuguesa que se estrenará el próximo 20 de junio en HBO Max, y en la que interpreta a una periodista que investiga el origen de los incendios entre la frontera de Galicia y Portugal.

Además, y como no podía ser de otra manera, la actriz ha respondido a las dos preguntas clásicas de Boncrano. Respecto al dinero que tiene en el banco, la protagonista de 'Toy Boy' ha admitido que «no tengo el suficiente para presumir», mientras que en relación a las relaciones sexuales que ha tenido en el último mes ha desvelado «ponle cinco puntitos». «Las mujeres embarazadas, ojo... Las hormonas del embarazo hacen un trabajo estupendo», ha asegurado entre risas.